Adıyaman Valisi Abdullah Küçük Göreve Başladı

(ADIYAMAN) – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Valiliği görevine atanan Abdullah Küçük, düzenlenen karşılama programının ardından görevine başladı. Vali Küçük, "Kapımız da gönlümüz de her zaman vatandaşlarımıza açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

30 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Güngören Kaymakamlığı görevinden, Adıyaman Valiliği'ne atanan Vali Abdullah Küçük, Adıyaman'a gelişinin ardından ilk ziyaretini Safvan Bin Muattal Külliyesi'ne gerçekleştirerek dua etti.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen karşılama programında Vali Küçük'ü, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, Baro Başkanı Bilal Doğan, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile il protokolü karşıladı.

'Adıyaman'a Hizmet Etmeyi En Büyük Vazifem Olarak Görüyorum'

Göreve başlaması dolayısıyla açıklama yapan Vali Küçük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adıyaman'da görev yapacak olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Hz. Üzeyir Peygamber'in diyarı, kutlu sahabelerin yurdu, huzurun ve kardeşliğin şehri Adıyaman'da görev yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu ulvi görevi bana tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Depremzedeleri Andı

6 Şubat depremlerine de değinen Küçük, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Küçük, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, tedavileri süren kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Kapımız da Gönlümüz de Açık Olacak'

Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinin güçlü şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Vali Küçük, görev süresi boyunca vatandaş odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirterek, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, her vatandaşımızı eşit gören, şeffaf, samimi ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla Adıyaman'a hizmet etmeyi en büyük vazifem olarak görüyorum. Kapımız da gönlümüz de her zaman siz değerli hemşehrilerimize açık olacaktır" diye konuştu.

'Adıyaman'ı Birlikte Daha Güçlü Yarınlara Taşıyacağız'

Tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını ifade eden Küçük, Adıyaman'ın birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşınacağını kaydederek, "Milletvekillerimizin katkıları, kurumlarımızın, üniversitemizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basınımızın desteğiyle Adıyamanımızı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız" dedi.

Basın toplantısının ardından Şehitlik ile Deprem Şehitleri Kabristanı'nı ziyaret eden Vali Küçük, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından deprem şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Küçük'ün basın açıklamasının tamamı şöyle

"Değerli Adıyamanlı Hemşehrilerim, Kıymetli Basın Mensupları,"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle; Hz. Üzeyir Peygamber'in diyarı, kutlu sahabelerin yurdu, huzurun ve kardeşliğin şehri Adıyaman'da bugün Valilik görevime başlıyorum. Bu ulvi görevi bana tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Öncelikle, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kalkma sürecini büyük bir başarıyla sürdüren Adıyaman'ımızı, her alanda çok daha güçlü bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Görev sürem boyunca; hukukun üstünlüğünü esas alan, her vatandaşımızı eşit gören, şeffaf, samimi, ulaşılabilir ve insanı önceleyen bir yönetim anlayışıyla Adıyaman'a hizmet etmeyi en büyük vazifem olarak görüyorum. Kapımız da gönlümüz de her zaman siz değerli hemşehrilerimize sonuna kadar açık olacaktır.

İnanıyorum ki; Adıyamanlı kardeşlerimin duası ve desteği, kıymetli milletvekillerimizin katkıları, tüm kurum ve kuruluşlarımızın, üniversitemizin, sivil toplumumuzun ve basınımızın güçlü iş birliğiyle Adıyaman'ımızı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız.

Adıyaman'ın en çileli dönemlerinde vazife ifa eden Mahmut Çuhadar ve Osman Varol valilerimiz başta olmak üzere, önceki yıllarda görev yapan tüm valilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, vefat etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum."