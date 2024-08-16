Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yerel

Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu

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Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.

16.08.2024 01:16
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Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu

SAKARYA - Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 13. Cadde üzerinde ikamet eden Adli Tıp Kurumu Sakarya Şube Müdürü Erkut Bulut, evinde eşi tarafından, silahla vurulmuş şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde Bulut'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatılırken, polis ekipleri intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

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