AEDAŞ'tan Elektrik Şebekelerine Uyarı - Son Dakika
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Yerel

AEDAŞ'tan Elektrik Şebekelerine Uyarı

AEDAŞ\'tan Elektrik Şebekelerine Uyarı

AEDAŞ, elektrik şebekelerine yapılan müdahalelerin ölümlü kazalara yol açabileceğini belirtti.

09.10.2024 18:38
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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), elektrik şebekelerine yapılan bilinçsiz müdahaleler konusunda hem vatandaşları hem de şirketleri uyardı. AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik dağıtım şebekelerine üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabileceği vurgulandı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) yetkilileri elektrik şebekelerine bilinçsiz müdahalelerin son derece tehlikeli sonuçlar oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Antalya, Isparta ve Burdur'da 2.3 milyondan fazla aboneye kaliteli, kesintisiz ve yüksek standartlarda hizmet hedefi için çalışan AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

AEDAŞ yetkilileri, bu tür müdahalelerin elektrik şebekelerinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabildiğine vurgu yaparak; orta gerilim (OG) ve alçak gerilim (AG) hatları gibi kritik noktalarda izinsiz işlemler yapılması, enerji akışını kesintiye uğratmakla kalmayıp, elektrik çarpması gibi ölümlü kazalara neden olabileceği uyarısında bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, elektrik arızaları, enerji açma-kesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisim olması durumlarında, en kısa zamanda AEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.

"Elektrik direklerindeki iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat"

Elektrik dağıtım şebekelerine üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabileceğinin altı çizilen açıklamada, "Bu nedenle üçüncü şahısların müdahalesi son derece tehlikeli ve aynı zamanda yasaktır" denildi. Açıklamada elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesine de dikkat çekildi. İnşaat veya tadilat gibi işler sırasında güvenlik mesafelerine uyulmadığı durumda ve elektrik iletkenlerine müdahale edildiğinde ciddi can ve mal kayıplarının yaşanabileceği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Firmalar Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'nde belirtilen kurallara mutlaka uymalıdır. Enerji kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi gerekir. Dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması şarttır. Vatandaşların da elektrik arızaları ve acil durumlarda 186 Çağrı Merkezi'ni aramaları büyük önem taşımaktadır." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AEDAŞ'tan Elektrik Şebekelerine Uyarı - Son Dakika

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