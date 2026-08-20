AFAD Başkanı: İHA\'larla 244 kişi sağ kurtarıldı

Samsun'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen İHA destekli arama-kurtarma yarışmasının final gününde konuşan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, insansız hava araçlarının kullanıldığı 445 vakada 244 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını belirterek, AFAD envanterindeki İHA ve dron sayısının 191'e ulaştığını söyledi.

Samsun'da AFAD tarafından düzenlenen İHA destekli arama-kurtarma yarışmasının son gününde, 19 Mayıs ilçesinde bulunan etkinlik alanını AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ziyaret etti. Yarışma ve tatbikat alanında incelemelerde bulunan Pehlivan, AFAD'ın arama-kurtarma çalışmalarında kullandığı insansız hava araçlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"İHA sayımız dronlarla birlikte 191'e ulaştı"

Pehlivan, Türkiye'nin afet yönetiminde İHA teknolojisinde önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Bugün itibarıyla, bugünkü tatbikatımıza ve yarışmalara konu teşkil eden insansız hava araçları konusunda çok önemli mesafeler aldık. Şu anda elimizde 166 dronumuz var. Bunlara bu yıl itibarıyla 20 de kablolu dron, özellikle de aydınlatma için, gece saatlerindeki faaliyetlerde ihtiyaç duyduğumuz kablolu dronları kattık ve ayrıca 3 İHA'mız, 2 de faydalı yük taşıyan dronumuzla beraber şu anda insansız hava aracı, yani İHA sayımız dronlarla birlikte 191'e ulaştı. Bu önemli bir rakam ve bütün illerimizde, 81 vilayetimize bunu eşit bir şekilde, oranın afet riskini de göz önünde bulundurarak yerleştirmiş durumdayız" dedi.

"175 bin kişilik arama-kurtarma kapasitesine ulaştık"

AFAD'ın personel ve akredite ekip kapasitesine de değinen Pehlivan, "Bizim AFAD'da arama kurtarma personel sayımız çok şükür, kurum ve kuruluşlarla birlikte kendimizdeki 5 bine kadrolu ulaşmışken, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yetiştirdiğimiz, sivil toplum da dahil akredite ettiğimiz ekip sayımız, personel sayımız 175 bine ulaştı" diye konuştu.

"75 kalem ürünün 60'ını yerlileştirdik"

Arama-kurtarma ekipmanlarında yerlilik oranının arttığını vurgulayan Pehlivan, "Bu ekip sahada tabii bir takım ürünler kullanıyor. Geçmişte ithal edilen 75 kalem ürünün bugün itibarıyla 60 kalemini yerlileştirmiş ve millileştirmiş durumdayız. Yani 60 kalem arama kurtarma ürünümüz yerli ve milli olarak ülkemiz sınırları içerisinde ilgili firmalar tarafından üretiliyor. Tıpkı Milli Savunma'da olduğu gibi" şeklinde konuştu.

"244 vatandaşımıza sağ ulaşıldı"

İnsansız hava araçlarının operasyonlardaki başarısına dikkat çeken Pehlivan, "Son 3 yılda bu teknolojik ürünlerimiz, insansız hava araçlarımız, yaklaşık bin 750 operasyon gerçekleştirdi. Bin 750 operasyonun içinde kullanıldı ve toplamda yaklaşık 10 bin saat uçuş gerçekleştirdi. ve bu uçuşlarla toplamda 244 vatandaşımıza sağ olarak ulaşıldı. Toplam 445 vakada bu araçlar kullanıldı ve 244 vatandaşımıza çok şükür sağ olarak ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

"Yapay zekayı da kullanıyoruz"

AFAD'ın yapay zeka destekli sistemleri de kullandığını belirten Pehlivan, "Tabii insansız, uzaktan kumanda edilebilen araçlar aynı zamanda yapay zeka destekli bir uygulama içerisinde, yazılımı var. Çağın en önemli başlıklarından birisi de malumunuz yapay zeka. Biz bu ürünlerle, bu teknolojik ürünlerle cihazlara yapay zekayı da kullanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yarışmaya 81 ilden katılım

Yarışmaya ilişkin bilgi veren Pehlivan, yaklaşık 500 kişinin organizasyonda görev aldığını, 81 ilden AFAD personelinin katıldığını ve 300'e yakın yarışmacının mücadele ettiğini belirtti. Pehlivan, "Bu tatbikatta, bu yarışmada bir takım şeyleri ölçüyoruz. Bir takım hususları test ediyoruz. Bunlardan birincisi, bir kere görev disiplini. Bir diğeri ekip ruhu, çalışma ruhu, ekip arkadaşlığı ve bir diğer başlığımız ekipler arası koordinasyon, iletişim. Bir diğeri teknoloji yatkınlığı. Teknolojiyi çok daha iyi, çok daha etkin, çok daha faydalı bir şekilde kullanmak ve bir diğer önemli başlığımız da iletişim" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Tavlı: "Gökteki gücümüz, gelecekteki umudumuz"

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Gökteki gücümüz, gelecekteki umudumuz, Samsunumuzda yapılan AFAD dron eğitim tatbikatı ve sahadaki gücümüzü arttırmak için yapılan dron yarışması Samsunumuzda yaklaşık 3 gündür devam etmekte. AFAD Başkanımıza ve şahsında tüm AFAD çalışanlarına şükranlarımı ifade ediyorum. Samsunumuzda İHA teknolojilerinin afet ve acil durumlarda daha etkin kullanılmasına ve arama kurtarma kapasitemizin geliştirilmesine bu tatbikat ve eğitim çalışması büyük katkı sağlayacak."

Protokol üyeleri yük taşıyan dronu inceledi

Etkinlik alanında protokol üyeleri birlikte yarışma alanında incelemelerde bulundu. AFAD ekiplerinden kullanılan dronlar hakkında bilgi alan protokol üyeleri, yük taşıma kapasitesine sahip dronun uçuşunu da izledi.