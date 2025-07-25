AFAD'dan Orman Yangınları ile İlgili Açıklama: 2.619 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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AFAD'dan Orman Yangınları ile İlgili Açıklama: 2.619 Kişi Tahliye Edildi

AFAD\'dan Orman Yangınları ile İlgili Açıklama: 2.619 Kişi Tahliye Edildi
25.07.2025 02:58
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AFAD, ülke genelinde süregelen orman yangınlarıyla ilgili yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. Ekipler, yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, toplam 2.619 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle hayvan kayıpları da yaşandı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, 10 orman çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

ANKARA (İHA) – Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlarla mücadele için çalışan ekipler ve yapılan tahliyeler hakkında açıklama yaptı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar Karabük başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, Orman Teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan devam ediyor. Yangınlara karşı mücadele kapsamında; 4 bin 231 personel 45 hava aracı ve bin 236 kara aracı görev yapıyor. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Başkan yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve AFAD Daire Başkanları da yangının meydana geldiği illere gitmek suretiyle süreci yerinde takip ederek yürütülen çalışmaların koordinasyonuna destek sağlıyor.

Toplam 2 bin 619 kişi tahliye edildi

AFAD, muhtemel risklerin önüne geçmek amacıyla; Sakarya ili Geyve ilçesine bağlı 3 mahalleden 350, Bilecik ili Osmaneli ilçesine bağlı 7 köyden bin 105, Afyonkarahisar ili İhsaniye ilçesine bağlı 1 mahalleden 58, İzmir ili Bayındır ilçesine bağlı 1 mahalleden 100, Karabük ili Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki 14 mahalleden bin 6 olmak üzere toplam 2 bin 619 vatandaşın ise güvenli bölgelere alındığını açıkladı. Ayrıca Sakarya-Geyve/ Bilecik-Osmaneli ilçelerinde yangın nedeniyle 4 bin 84 küçükbaş ve bin 796 büyükbaş hayvan; Eskişehir-Seyitgazi/ Afyonkarahisar-İhsaniye ilçelerinde yangın nedeniyle 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 6 bin 10 hayvanın güvenli bölgeye alındığını bildirdi.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Yapılan açıklamada hasar tespit çalışmalarına ilişkin ise, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından hasar tespit, Defterdarlık ekipleri tarafından zarar tespit çalışmaları yapılmaktadır. Sakarya, Bilecik ve Karabük illerinde yangından etkilenen bölgelerde yapılan hasar ve zarar tespit çalışmaları kapsamında; Sakarya ili Taşoluk köyü'nde 2 konut ve 2 ahır yıkık/ağır; Bilecik ilinde, 6 depo, 1 konut yıkık/ağır olarak tespit edilmiştir. Karabük ili merkez mahallesi Kamış Köyü'nde 8 bağımsız bölüm, 3 depo, 2 ahır ve 1 samanlık yıkık/ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 8 konut ve 1 depoda eşya zararı tespit edilmiştir. Tespit edilen hasar ve zararlar için vatandaşlarımıza gerekli destekler sağlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

AFAD'dan yapılan paylaşımda orman şehitleri de anılarak, "Eskişehir'in Seyitgazi İlçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesine sirayet eden orman yangınında, alevlere karşı cansiperane bir şekilde mücadele eden beşi orman çalışanı, beşi AKUT görevlisi olmak üzere 10 orman kahramanı kardeşimiz maalesef hayatını kaybetmiş, şehit olmuştur. Orman kahramanı Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AFAD'dan Orman Yangınları ile İlgili Açıklama: 2.619 Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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