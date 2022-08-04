Zayıflamak isteyen 2 çocuk annesi kadın feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zayıflamak isteyen 2 çocuk annesi kadın feci şekilde hayatını kaybetti

04.08.2022 12:11
Zayıflamak isteyen 2 çocuk annesi kadın feci şekilde hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan kadın, ameliyattan yaklaşık 2 ay sonra 'kan kusarak' öldü. Ağzı ile birlikte boşaltım sisteminde meydana gelen yoğun kanama soncu hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının yakınları kendilerine cenazesinin teslim edildiğini ifade etti.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) yaşanan olayda 52 yaşındaki Serpil Aydemir mide küçültme ameliyatı için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine (AFSÜ) başvurdu. 2 çocuk annesi Aydemir'in ameliyatı hastane Genel Cerrahi Servisinde yapıldı.

Ancak ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilen kadın evine gönderildikten sonra rahatsızlanınca tekrar hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Aydemir, sonrasında yaşanan iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Aydemir Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kadın, 'kan kusarak' öldü

3 GÜN SONRA EVİNDE FENALAŞTI

Mide küçültme ameliyatından ölüme giden olayla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan kadının yeğeni Gökhan Kocaman, ameliyat için teyzesi Serpil Aydemir'i doktorun ikna ettiğini öne sürdü. Kocaman, "Teyzem mide küçültme ameliyatı için hastaneye başvurdu. Doktor teyzemi ikna etti ameliyat için ve süreç buradan başladı. Ondan sonra teyzeme ameliyat tetkikleri yapılıyor ve teyzem iltihaplı romatizması olduğunu söylüyor ama doktor bunun ameliyata bir engel olmadığını söyledi. Daha sonra teyzem ameliyat oldu ve ameliyattan 2 gün sonra hastaneden çıktı. Çıktıktan 3 gün sonra evinde fenalaşıyor. Çocukları ile birlikte hastaneye gidiyor ama orada ilk müdahale yapılmıyor. Teyzem bekletildikten ve bayıldıktan sonra ilk müdahale yapılıyor. Ondan sonra teyzemi yoğun bakıma aldılar" dedi.

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kadın, 'kan kusarak' öldü

DOKTORLA İLGİLİ BOMBA İDDİA

Yaşanan süreçte teyzesinin yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kaldığını belirten Kocaman iddialarını şöyle sürdürdü: "Bu süreçte 20 günden fazla entübe yaptılar ve hiç uyanmadı. Biz Dr. Murat Akıcı'dan bilgi almak istedik ama ona ulaşamadık. Daha sonra başka bir hastaneye götürmek istediğimizi söyledik doktorun yardımcılarına onlarda bunu doktora iletmişler. Doktor Akıcı daha sonra bize telefon açıp hastanın oğluna tehditvari konuşup bana hitaben 'o dangalak ne biliyor da götürüyor, sadece paranızdan olursunuz. Biz zaten teyzem rahatsız olduğu için bu durumun maddi boyutunu hiç düşünmedik. Doktor 'hiçbir ölüm riski, hayati risk yok' diyerek bize bu şekilde güvence verdi. Ama güvence vermesine rağmen teyzem rahatsızlandı."

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kadın, 'kan kusarak' öldü

"NEREDEYSE 1 KOVA KAN ÇIKTI"

Teyzesinin yoğun bakımdan çıkıp evine gönderildikten sonra ağzıyla birlikte boşaltım sisteminden kanama geçirdiğini belirten Kocaman, "Teyzem yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya çıkardılar. Doktor ne dediyse bir hepsine harfiyen yerine getirdik. Birkaç gün sonra doktor 'durumu iyi, artık hiçbir riski yok' dedi. Daha sonra bizden oksijen makinesi istedi bizde aldık. Ondan sonra doktor teyzemi taburcu etti. 3 gün sonra teyzem tekrar rahatsızlandı. Bu sefer ki rahatsızlığında ağzından, alt kısmından ve arka kısmından pıhtı gibi neredeyse bir kova kan çıktı. Biz bu defa Emirdağ Devlet Hastanesine gittik. Oradaki doktor teyzemin iç kanama geçirdiğini söyleyerek ameliyat olduğu hastane olan AFSÜ'ye naklini gerçekleştirdi" dedi.

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Kaynak: İHA

Karahisar, Çocuk, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zayıflamak isteyen 2 çocuk annesi kadın feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

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