Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM), Şubat ayı toplantıları Meclis Başkanı Mehmet Siper yönetiminde gerçekleştirilirken, toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve önemli kararlar alındı.
Toplantıda, Afyonkarahisar Gazi Mahallesi'nde bulunan ve İl Özel İdaresi'ne ait 7 bin 284 metrekarelik bir arsanın, üzerindeki Fatih İlkokulu ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü adına eğitim tesisi olarak kullanılmak üzere tahsis edilmesi oy birliğiyle onaylandı. Ayrıca, Dazkırı ilçesi Yüreğil köyünde bulunan ve İl Özel İdaresi'ne ait bir taşınmazın, Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere Dazkırı İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi konusun araştırılması için ilgili komisyonlara aktarılması oybirliğiyle kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › Yerel › Afyonkarahisar İGM'den Eğitim ve İbadet Yeri Tahsisleri - Son Dakika
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