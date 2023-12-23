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Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi, Gazze için üretim yapıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi, Gazze için üretim yapıyor

Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi'nde öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı gibi ürünler üretiyor. Yardım kampanyası kapsamında üretilen 620 parça ürün, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi, Gazze için üretim yapıyor
23.12.2023 - 10:47,
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Afyonkarahisar Sandıklı Halk Eğitimi Merkezi Giyim ve Nakış kurslarındaki makineler Gazzedeki kadın ve çocuklar için çalışıyor.

Sandıklı Halk Eğitimi Merkezinde öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yenidoğan seti, eşofman takımı bere ve atkı dikiyor.

İlçede aralarında usta öğretici ve kursiyer ile gönüllülerin de bulunduğu yaklaşık 100 kadın, Halk Eğitim Merkezlerinde "Makinelerimiz Gazze için çalıştı" sloganı ile üretime başladı. Kursiyerler, öğretmen ve usta öğreticilerin tasarladığı battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, kazak, hırka, bere, eşofman takımından oluşan 620 parça ürün üretildi.

Yardım kampanyası kapsamında üretilen ürünler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Sandıklı İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Gönülseven, usta öğretici, öğretmen ve kursiyerlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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