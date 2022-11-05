Afyonkarahisarlı şehidin hakları 52 yıl sonra verildi - Son Dakika
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Afyonkarahisarlı şehidin hakları 52 yıl sonra verildi

05.11.2022 09:11
Afyonkarahisarlı şehidin hakları 52 yıl sonra verildi

Malatya Erhaç 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptığı 1970 yılında şehit olan Afyonkarahisarlı Hv. P. Er Mehmet Öz'ün mezarı, haklarının yeni alınması dolayısıyla 52 yıl sonra şehitlik mezarı olarak yenilendi.

Malatya Erhaç 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptığı 1970 yılında şehit olan Afyonkarahisarlı Hv. P. Er Mehmet Öz'ün mezarı, haklarının yeni alınması dolayısıyla 52 yıl sonra şehitlik mezarı olarak yenilendi.

Afyonkarahisarlı Mehmet Öz, silah kazası sonucu vefat etmişti. Çeşitli girişimler neticesinde şehitlik hakları alınan 1951 doğumlu Öz'ün Afyonkarahisar Merkez Ataköy Mezarlığı'nda bulunan mezarı 52 yıl sonra şehitlik mezarı olarak yaptırıldı. Şehidin 51 yaşındaki kızı Filiz Sökmen de mezar yapımı sırasında mezar başında dua ederek babasını andı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, çeşitli girişimlerde bulunarak şehidin haklarını aldıklarını ve mezarının da şehitlik mezarı olarak yenilendiğini söyledi. Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Malatya Erhaç 7 nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda askerlik hizmetini yaparken silah kazası sonucu vefat eden ve Vazife Malullüğü (Şehitlik) haklarını yıllar sonra aldığımız 3 Ocak 1951 Doğumlu Şehit Hv. P. Er Mehmet Öz'ün Afyonkarahisar Merkez Ataköy Mezarlığı'nda bulunan mezarının şehit mezarı olarak yapılması için Afyonkarahisar Valiliği'nin ilgili birimlerine talebimizi ilettik. 52 yıl sonra şehit mezarı olarak bugün yapıldı. Başta talimatı veren Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na ve Afyonkarahisar il Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban'a teşekkür eder şehidimize rahmet dilerim"

Şehidin 51 yaşındaki kızı Filiz Sökmen ise, "Babam şehit olduğunda ben 15 aylıkmışım. Hiçbir şey hatırlamıyorum yıllar sonra Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı ile tanıştım. Önce babamın şehitlik haklarını almamızı sağladı. Devlet memuru olarak işe girdim. Bugün de 50 yıl sonra mezarının yapılmasını sağladı. Tüm devlet yetkilileri ve dernek başkanımız İsmail Kumartaşlı'ya teşekkür ederim. Allah razı olsun " dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Mehmet Öz, Karahisar, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisarlı şehidin hakları 52 yıl sonra verildi - Son Dakika

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