Ağır Taşıtlara Seyir Yasağı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 23 Şubat Pazar günü saat 13.00'a kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir." - ANKARA