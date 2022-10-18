Ağrı yerel haberi | Ağrı eski İl Milli Eğitim Müdürü Başak, ilk kitabını yazdı - Son Dakika
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Ağrı yerel haberi | Ağrı eski İl Milli Eğitim Müdürü Başak, ilk kitabını yazdı

18.10.2022 15:35
Ağrı yerel haberi | Ağrı eski İl Milli Eğitim Müdürü Başak, ilk kitabını yazdı

Ağrı haberlerine göre Ağrı eski İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Başak, "Hayata dair, Hayattan Damlalar" isimli ilk kitabını yazdı.

Ağrı eski İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Başak, "Hayata dair, Hayattan Damlalar" isimli ilk kitabını yazdı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sınıf öğretmenliği ve eğitimin her kademesinde yöneticilik yapan, 2012-2014 yıllarında Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaparak büyük projelere imza atan ve halen köşe yazıları yazan Yazar Fatih Başak, "Hayata dair, Hayattan Damlalar" isimli ilk kitabını yazdı.Kitabın içerisindeki yazılar hayatın içerisinde sürekli karşılanan ama farkında olmadantecrübe, denemelerden oluşturduğunu dile getiren Yazar Başak; kitabında"Aynalar türlü türlüdür, yüzünü görmek isteyen cam'a, özünü görmek isteyen can'a bakar" düsturu ile hayata bakmaya yardımcı olmaya gayret ediyor. Sosyal hayatın içerisinde olmanın, yıllar geçmesine rağmen bana ve hayatıma dair büyük katkılar sağladığını, bu katkılarla birlikte eğitimci olmasının ve sosyoloji okumasının topluma dair bir şeyler sunma ve hayata bakış üzerine yeniden değerlendirme yapması gerektiğini hatırlatan Yazar Başak; Kendini günahsız, ötekini ise taşlanmayı hak etmiş günahkar olarak gören bir topluma dönüşmemek adına acı gerçeği ortaya koymak ve sanal bir dünyada, sahte bir gerçeklik içinde hayatlarını sürdürmenin çok ötesinde bir hayat olduğuna vurgu yapıyor. Yazar Başak; yazılarında ağırlık verdiği üç ana konu ise adalet, liyakat, güzel ahlak ve bu üçünü sağlamadığı sürece huzuru, mutluluğu ve yükselmeyi yakalayamayacağının altını çiziyor. Yine ülkemizin hemen hemen her tarafını görmemiş olmanın avantajıyla da bu ülkeye ve insanımıza dair bir şeyler söyleme ve katkı sunmayı bir vazife olarak kendisinde gördüğünü belirten Yazar Başak; Bu vazifenin sadece bir parçası olan ve İlk sahneye çıkma heyecanı içerisinde yazmaya gayret ettiğim "Hayata dair, Hayattan Damlalar" isimli kitabını değerli okuyucuları istifadesine sunuyor.

Yazdığı kitabı anlatanYazar Başak,"Hayata, gülümserseniz o da size gülümser, aksini düşünmek size ve çevrenize zarar vermekten öte gitmez. Sevgiyi, aşkı magazin haberlerine düşürdüğümüzden beri manevi anlamda gerçek aşkı ve sevgiyi bulamaz olduk. Sevgi ve aşk kelimelerini anlamsızlaştırdığımız bir zamanı yaşıyoruz. Bu zamanın adına ne dersek diyelim her şeye rağmen yaşamaya ve mutlu olmaya gayret göstermek gerekir.Bu gayreti gösterirken neden bu dünyada olduğunu ve neden yaratıldığını da unutmadan, 'Sizin en hayırlınız, insanlara en çok yararı dokunandır'cümlesinirehber edinenlere selam olsun"dedi.

Fatih Başak kimdir?

1968 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde dünyaya gelen Başak, ilk, orta ve lise tahsilini Sungurlu'da tamamladıktan sonra 1989 yılında Amasya Eğitim Yüksekokulu'nu tamamlayarak, Batman ili Kozluk ilçesinde sınıf öğretmeni olarak göreve başladı.1993 yılından 2004 yılına kadar Sungurlu'nun Eşme ve merkez Fevzi Çakmak İlköğretim Okulundasınıf öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2004 yılında Boğazkale Merkez İlköğretim Okulu Müdürü olarak görev yapan Başak, 2008 yılına kadar burada görev yaptıktan sonra Havza İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak atanarak 2010 yılında kadar görevlendirme yoluyla Sungurlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı.2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nda Şube Müdürü olarak atanan Başak,2012-2014 yıllarında Ağrı Milli Eğitim Müdürü, 2014 yılında da Kocaeli Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı.2014 - 2019 yıllarında MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı olarak görevini sürdüren Başak,Sungurlu'da Çağrı FM radyo yayıncılığı, Terennüm isimli derginin editörlüğünü üstlendi.Halen MEB Milli Eğitim Uzmanı olarak görev yapan Başak, evli ve Furkan, Muhammed Enes, Saliha ve Sena isimlerinde 4 çocuk babasıdır. - AĞRI

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ağrı yerel haberi | Ağrı eski İl Milli Eğitim Müdürü Başak, ilk kitabını yazdı - Son Dakika

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