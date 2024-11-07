AİÇÜ'de 8. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu başladı - Son Dakika
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AİÇÜ'de 8. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu başladı

AİÇÜ\'de 8. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu başladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 7-8 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Çağdaş Dünyada İslami İlimler: Problemler ve Çözüm Önerileri" temalı 8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu başladı.

07.11.2024 16:01
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 7-8 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Çağdaş Dünyada İslami İlimler: Problemler ve Çözüm Önerileri" temalı 8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu başladı.

AİÇÜ ev sahipliğinde, AİÇÜ Ahmed-i Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, İslami İlimler Fakültesi iş birliği ve İbrahim Çeçen (IC) Vakfı ile Can Holding'in katkılarıyla gerçekleştirilen 8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nda yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere toplam 24 oturumda 110 bilim insanı bildiri sunacak.

AİÇÜ Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda 8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nun açılış programı düzenlendi. Programa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Ağrı Vali Yardımcısı Tuncay Karataş, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Salih Geçit, Ahmed-i Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdulalim Adıgüzel, IC Vakfı Ağrı Temsilcisi Güven Karakaya, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Can, il protokolü ile akademik, idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nun 2017 yılında düzenlenmeye başladığını anımsatarak, "2017 yılında Rektörlük görevine başladığımda ilk planladığımız etkinliklerden biri Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumları oldu. İlk sempozyumu 2017 yılında gerçekleştirdik. Bu sempozyumlarda her yıl farklı önemli konuları ele aldık. Bu yıl ise "Çağdaş Dünyada İslami İlimler: Problemler ve Çözüm Önerileri" teması ile 8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nu düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Filistin'e yönelik İsrail tarafından düzenlenen soykırımı kınayan Prof. Dr. Karabulut, "Gerçekten çağdaş bir dünyada mı yaşıyoruz diye sorgulamamız lazım. Bugün, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı soykırımın üzerinden 1 yıl 1 ay geçti. Bu sempozyumun ana teması çerçevesinde çağdaş diye tabir ettiğimiz dünyayı gözden geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çağda içinde bulunduğumuz toplumu daha yaşanabilir, çağdaş ve medeni bir toplum haline getirmek için bilim insanlarına çok büyük görevler düşüyor. Biz toplum olarak, eğer ilim ve hikmet sahibi olabiliyorsak işte o zaman dünyaya barış hakim olur ve insanlık da abad olur. Bizler, bir insan ve özellikle de Müslüman olarak üzerimize düşen önemli görevlerin olduğunun farkına varmalıyız" diye konuştu.

Toplumların ve medeniyetlerin gelişmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığını vurgulayan Prof. Dr. Karabulut, "Ahmed-i Hani, insanı insan yapan temel esaslar olarak ilim ve hikmeti görmüştür. O'na göre ilim ve hikmeti elde eden toplumlar hem din hem de devleti kamil anlamda elde etmiştir. Nitekim büyük arif ve alim Ahmed-i Hani 'İlim ve hikmeti edelim tahsil/Din ile devleti edelim tekmil' ifadeleri ile bu düşüncesini ortaya koymuştur. Ülkemizin geleceği ilim ve hikmettedir. Ahmed'i Hani'nin düşünce dünyasına baktığımızda çocuklara okuyun diye nasihatte bulunuyor. Bugün tüm eğitim kurumları da bunun için var. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 17 bin öğrencisi ile hizmet veriyorsa bir bakıma bu Ahmed-i Hani'nin de vasiyetinin yerine getirildiğinin bir göstergesidir. Ülkemizin geleceği ilim ve hikmettedir. Ahmed'i Hani'nin düşünce dünyasına baktığımızda çocuklara okuyun diye nasihatte bulunuyor. Bugün tüm eğitim kurumları da bunun için var. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 17 bin öğrencisi ile hizmet veriyorsa bir bakıma bu Ahmed-i Hani'nin de vasiyetinin yerine getirildiğinin bir göstergesidir" dedi.

Sempozyumların ve diğer bilimsel faaliyetlerin İslam ilimlerinin, alimlerinin ve medeniyetimizin dünden bugüne kadar gelişimine katkısı bulunan insanların daha iyi tanınmasına vesile olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, "8. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu'nun düzenlenmesinde katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Programda konuşan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Salih Geçit, "Ahmed-i Hani'nin düşünceleri, toplumumuza ve günümüze rehberlik eden önemli unsurlardır. 8'incisini düzenlediğimiz sempozyumun bilim dünyası ve toplumumuz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmed-i Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdulalim Adıgüzel ise sempozyumun düzenlenmesinde AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile üniversite yönetimine ve katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından çağrılı konuşmacı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus DEMİR sunumunu yaptı.

Sempozyumun öğleden sonraki oturumu, bilim insanlarının yaptığı bildiri sunumları ile devam etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Etkinlik, Kültür, Yerel, Hani, Son Dakika

Son Dakika Yerel AİÇÜ'de 8. Uluslararası Ahmed-i Hani sempozyumu başladı - Son Dakika

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