AİÇÜ\'nün 117 öğrenci projesi TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, bilimsel araştırma ve öğrenci projeleri alanında dikkat çeken bir başarı elde etti. TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitenin kabul edilen proje sayısı 2024 yılı bir çağrı döneminde 48 iken, 2025 yılı bir çağrı döneminde 117’ye yükseldi. Böylece üniversite, proje sayısında yaklaşık yüzde 143’lük artış sağlayarak bilimsel üretim ve araştırma odaklı eğitim anlayışında önemli bir ivme yakaladı. Öğrencilerin araştırma kültürünü geliştirmeye, proje üretme becerilerini artırmaya ve akademik danışmanlık süreçlerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sonucu olarak değerlendirilen başarı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin bilimsel alandaki yükselişini ortaya koydu. Üniversite yönetimi, öğrenci projelerinin desteklenmesini araştırma odaklı üniversite vizyonunun önemli bir parçası olarak görüyor.

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE SAYISINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında kabul edilen proje sayısını önemli ölçüde artırdı. 2024 yılı bir çağrı döneminde 48 olan destek almaya hak kazanan proje sayısı, 2025 yılı bir çağrı döneminde 117’ye ulaştı. Yaklaşık yüzde 143’lük bu artış, üniversitenin öğrenci araştırmaları alanında ortaya koyduğu gelişimin somut göstergelerinden biri oldu. TÜBİTAK 2209-A programı, lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma süreçlerine katılmasını, proje geliştirme becerisi kazanmasını ve akademik üretime erken dönemde dahil olmasını destekleyen önemli programlar arasında yer alıyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde kabul edilen proje sayısındaki artış da öğrencilerin bilimsel çalışmalara ilgisinin yükseldiğini ve akademik danışmanlık süreçlerinin daha etkin hale geldiğini gösteriyor.

ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ GÜÇLENİYOR

Üniversitenin elde ettiği başarı, öğrencilerin yalnızca ders odaklı değil, aynı zamanda araştırma ve proje temelli bir eğitim anlayışıyla yetiştiğini ortaya koydu. Öğrencilerin bilimsel konulara yönelmesi, proje fikirleri geliştirmesi ve bu fikirleri akademik danışmanlarıyla birlikte TÜBİTAK desteğine sunması, üniversitede araştırma kültürünün giderek daha güçlü bir zemine oturduğunu gösteriyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, öğrenci projelerine verdiği destekle bilimsel üretimi teşvik etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda öğrencilerin araştırma yapma, veri toplama, analiz etme, raporlama ve bilimsel yöntemlerle sonuç üretme becerileri gelişirken, akademisyenlerin rehberliği de sürecin başarısında önemli rol oynuyor. Kabul edilen proje sayısındaki artış, üniversitenin araştırma odaklı yaklaşımının öğrenci düzeyinde de karşılık bulduğunu gösterdi.

REKTÖR GÜLÇİN: ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜNÜN KÖKLEŞTİĞİNİN GÖSTERGESİ

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, elde edilen sonucun üniversitede araştırma kültürünün güçlendiğini gösterdiğini belirtti. Öğrencilerin bilimsel araştırmalara olan ilgisinin her geçen gün artmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Gülçin, TÜBİTAK 2209-A kapsamında kabul edilen proje sayısındaki artışın önemli bir başarı olduğunu söyledi. Rektör Gülçin, “Öğrencilerimizin bilimsel araştırmalara olan ilgisinin her geçen gün artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında kabul edilen proje sayımızın 48’den 117’ye yükselmesi, üniversitemizde araştırma kültürünün kökleştiğinin ve akademik danışmanlarımızın öğrencilerimize sunduğu rehberliğin önemli bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyor, bilimsel çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

ÖĞRENCİ PROJELERİNE DESTEK SÜRECEK

Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin araştırma odaklı üniversite vizyonu doğrultusunda öğrenci projelerini desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti. Bilimsel üretime katkı sağlayan her çalışmanın yalnızca üniversite için değil, bölge ve Türkiye için de değerli olduğunu vurgulayan Gülçin, öğrenci projelerinin geleceğe yapılan önemli bir yatırım niteliği taşıdığını belirtti. Üniversitenin önümüzdeki süreçte de öğrencilerin bilimsel araştırmalara katılımını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor. TÜBİTAK destekli proje sayısındaki artışın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde bilimsel üretim kapasitesini güçlendirmesi ve öğrencilerin akademik gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Haber: Servet Arslan