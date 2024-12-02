Aile Hekimlerinden İş Bırakma Eylemi - Son Dakika
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Aile Hekimlerinden İş Bırakma Eylemi

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Aile hekimleri, yeni yönetmeliğe karşı 2-6 Aralık'ta iş bırakma eylemine başladı.

02.12.2024 17:58
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(EDİRNE-AKSARAY-SAMSUN-HATAY)- Aile hekimleri, "eziyet yönetmeliği" olarak adlandırdıkları Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile AK Parti'nin TBMM gündeminde bulunan torba kanun teklifine karşı 2- 6 Aralık arasında beş günlük iş bırakma eylemine bugün başladı. Edirne, Samsun, Aksaray ve Hatay'da açıklamalar yapıldı. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, "Hekimlik mesleğinin onuruna çalışma koşullarının kötüleşmesine neden olan bu yönetmeliğin derhal geri çekilmesini istiyoruz" dedi.

Edirne, Samsun, Aksaray ve Hatay'da görev yapan hekimler, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile AK Parti'nin TBMM gündeminde bulunan torba kanun teklifinin geri çekilmesi talebiyle başlatılan 5 günlük iş bırakma eylemi kapsamında basın açıklaması yaptı.

İllerde eş zamanlı olarak düzenlenen eylemlerde "Koruyu hekimliğe bütçe", halkın sağlığı için g(ö)revdeyiz!", "Yeter artık özlük haklarımız gerilemesin", "Çalışmaya karşı değiliz, köleliğe karşıyız" yazılı döviz taşındı. Meslek örgütlerince okunan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler halkın sağlık hakkını, mesleki özerkliğimizi, mesleğimizin onurunu, ekonomik ve özlük haklarımızı savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha kararlılıkla vurguluyoruz. Eziyete dönüşen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptalini ve Meclis'e sunulan yasa taslağının geri çekilmesini istiyoruz. 2- 6 aralık 20204 tarihleri arasında aile sağlığı merkezleri çalışanları olarak üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakıyoruz. Bu haklı taleplerimiz gerçekleşene kadar çeşitli eylem ve etkinliklerle halkımızın sağlığı ve haklarımız için sağlık otoritesini harekete geçme konusunda zorlamaya devam edeceğimizi, sonuç alıncaya kadar vazgeçmeyeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz."

"Hekimlerimizin yanlarındayız"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Murat Erkan, "Ne yazık ki en son uyarıdan üç günlük iş bırakma uyarısından sonra Sağlık Bakanlığı konuya ilişkinin herhangi bir yaklaşım sunmamış. Üzerine üstlük, üstüne üstlük yeni çıkardığı uygulamalarla, yönetmenliklerle durumu daha da birinci basamakta kötü hale getirmiştir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin halkımızın en temel hakkı olan koruyucu sağlık hizmetlerini ve birinci basamak hizmetlerini almasının önünde engel olan hekimlik mesleğinin onuruna çalışma koşullarının kötüleşmesine neden olan, daha kötüleşen bir durum yaratan bu yönetmeliğin derhal geri çekilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Samsun'daki basın açıklamasına katılan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise "Önceki Sağlık Bakanları hekimleri tanımadığı gibi, sağlık sistemini bilmediği anlamadığı gibi bu Sağlık Bakanı da maalesef ne aile hekimlerini ne ikinci basamak, üçüncü basamak ve tıp eğitime veren akademisyenleri tanımadığı ortada. Kendisinden istenen geleneksel tıp uygulamalarına dönük sağlık hizmeti sunumu değildir. Kendisinden istenen özlük haklarını dolaylı yöntemlerle, illegal yöntemlerle, tıbbın temel bilgilerine ve akademiye uymayan yöntemlerle para kazandırma makamı olmadığını bilmelidir. Aile hekimlerimizin bu tepkisine, bu direnişine sonsuz destek veriyoruz, daima yanlarındayız" dedi.

Aile Hekimlerinden İş Bırakma Eylemi
Kaynak: ANKA

Politika, Aksaray, Aralık, Samsun, Edirne, Sağlık, Yerel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile Hekimlerinden İş Bırakma Eylemi - Son Dakika

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