Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayısı 10 bini geçti - Son Dakika
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Yerel

Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayısı 10 bini geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni evlenecek çiftlere sağladığı krediye başvuru sayısı 10 bini geçti.

17.01.2025 14:02
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni evlenecek çiftlere sağladığı krediye başvuru sayısı 10 bini geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları ve aileyi maddi anlamda desteklemek üzere yapılacak yardımları müjdelemişti. İlk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede başlatılan Aile ve Gençlik Fonu, "Aile Yılı" kapsamında 81 ile yaygınlaştırıldı. Bu haberin ardından Türkiye'nin her bölgesinde evlenecek olan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından verilen 150 bin TL'lik krediye başvurmaya başladı. Yoğun ilginin olduğu krediye başvuru sayısının ise 10 bini aştığı öğrenildi.

Evlilik kredisi için başvuru şartları neler?

Aile ve Gençlik Fonu'ndan sağlanan krediye başvurmak isteyen çiftlerin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

Verilecek olan 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak isteyen genç çiftler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

Doğum yardımları ne kadar olacak?

Yapılacak yardımlar kapsamında uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak. Bu yardım 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları kapsamayacak. Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay bin 500 lira yatırılacak. Uygulamanın başladığı tarihten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye aylık 11 bin 500 lira, 5 çocuklu bir anneye ise 16 bin 500 lira ödeme yapılacak. Ancak belirlenen tarih olan 1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan ve üçüncü çocuğunu bu tarihten sonra dünyaya getiren annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak ve doğum yardımları çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek. Yapılan doğum yardımları için herhangi bir kriter de aranmayacak.

'Doğum yardımı' hazırlıklarının devam ettiği, yakın zamanda başvuruların başlayacağı öğrenildi. Başvuruların nasıl ve nereden yapılacağına dair bakanlığın bilgilendirme yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç sayısı 10 bini geçti - Son Dakika

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