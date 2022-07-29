Temmuz ayında medyada en çok konuşulan başlıklar belli oldu - Son Dakika
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Temmuz ayında medyada en çok konuşulan başlıklar belli oldu

29.07.2022 12:11
Temmuz ayında medyada en çok konuşulan başlıklar belli oldu

Ajans Press, 1-29 Temmuz tarihleri arasında medyada en çok konuşulan başlıkları belirledi.

Ajans Press, 1-29 Temmuz tarihleri arasında medyada en çok konuşulan başlıkları belirledi. Belirlenen başlıklar arasından asgari ücrete yapılan zam, maymun çiçeği virüsü, TOGG ve sağlıkta şiddet gibi konular yer alıyor.

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press'in 1-29 Temmuz tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı.

Yapılan araştırmaya göre Temmuz ayında medyada en fazla içeriği yer alan başlıklar şu şekilde oldu:

Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürdü, saldırgan olayın ardından intihar etti.

Dünya'nın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Türkiye'deki ilk hızlı şarj istasyonlarını Bolu'da kurmaya başladı.

Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil TOGG, İstanbul'da görücüye çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsünün ilk kez Türkiye'de tespit edildiğini açıklarken, DSÖ maymun çiçeği virüsü için acil durum ilan etti.

Türkiye'de Covid-19 vaka sayıları tırmanışa geçti, günlük vaka sayıları 32 bini aştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK Kredi geri ödemelerinde artık herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan rakam üzerinden ödeme yapılacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and leisure'ın her yıl düzenlediği 'Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı' anketinin ikinci sırasın İstanbul Havalimanı yerleşti.

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, 67 yaşında hayata veda etti.

Bursa'da kirasını ödemediği gerekçesiyle hakkında dava açılan kadının çöple doldurduğu evin tahliyesi sırasında, kapısı kilitli odada 9 yaşında bir çocuk bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendiğini duyurdu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ajans Press, İstanbul, Türkiye, TOGG, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Temmuz ayında medyada en çok konuşulan başlıklar belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Temmuz ayında medyada en çok konuşulan başlıklar belli oldu - Son Dakika
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