AK Parti Elazığ İl Teşkilatı'nda bayramlaşma

ELAZIĞ - AK Parti Elazığ İl Teşkilatı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Konge Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Ramazan boyunca iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Sahur ve teravih buluşmalarıyla da dava ruhunu güçlendirdik. Kadın kollarımız, 30 gün boyunca evlerinde yemek pişirmek yerine hemşehrilerimizin sofralarına misafir oldu. Ramazan ayı boyunca ekibimizle birlikte şehrin dört bir yanında iftarlara yetişemeyen vatandaşlarımıza kumanya dağıtarak. bu dayanışma ruhunu canlı tuttuk. Bizim gençliğimiz sıradan bir gençlik değil. Onlar, TEKNOFEST'lerde ödüller kazanan, İHA'ları, SİHA'ları, savunma sanayisini göklere taşıyan bir nesil. Kiminle yol yürüdüğümüzü biliyoruz. Bizim hedefimiz büyük, yolumuz aydınlık. Cumhurbaşkanımız, dünya liderleri tarafından cesareti, kararlılığı ve davasına olan bağlılığıyla örnek gösteriliyor. Devlet başkanları, onun sözünün eri bir lider olduğunu her fırsatta dile getiriyor" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise yaptığı konuşmada, parti olarak sadece belirli zaman dilimlerinde sahada olmadıklarını, kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Yıldırım, "Beş yıldır il başkanı olarak Elazığ halkı ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan için çalışıyorum. İl teşkilatı olarak birlik ve dayanışmayı esas alan bir anlayış ile hareket ediyoruz. Biz sadece küçük hesaplarla değil, büyük fotoğrafı görerek hareket ediyoruz. Fedakarlık bizim olmazsa olmazımız. Muhalefetin ülkemize verdiği zararlar ortada. Biz, kendi iç çekememezlikleriyle meşgul olan bir anlayışla değil, birlik ve beraberlik ekseninde ilerliyoruz. Adalet kavramı AK Parti'nin temel ilkelerinden biridir. Hukukun verdiği kararların neticesini hep birlikte göreceğiz. Ancak bu süreçte liderimize, ailesine ve partimize yönelik hakaretlere asla sessiz kalmayacağız. Her zaman dik ve kararlı bir duruş sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri partililerle bayramlaştı. Programa AK Parti Elazığ milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Murat Öz, İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver, İl Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, eski AK Parti Elazığ milletvekillerinden Sermin Balık, belediye başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.