AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: "Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalıyız" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: "Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalıyız"

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AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: "Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalıyız"
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AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: "Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalıyız"
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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretlerini anma etkinliklerinin kapanış programında yaptığı konuşmada, "Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalıyız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretlerini anma etkinliklerinin kapanış programında yaptığı konuşmada, "Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalıyız" dedi.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin 782. Vuslat Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri, tasavvuf musikisi konseri ve Sem Mukabelesi ile sona erdi. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin hayatını anlatan kısa filmin izlenmesiyle devam eden programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Seyit Burhaneddin Hazretlerinin hayatında beni en çok etkileyen şey karanlık günlerde bir ışık olmasıydı. Anadolu Moğol saldırılarıyla kan ve gözyaşı içerisindeydi. Her yerde katliamlar vardı, tecavüzler vardı. Öyle ki, İsrail'in Gazze'ye yaptığına benzer, Anadolu ateş olup yanıyordu. Birçok insanın "İslam'ın güneşi batıyor" dedikleri bir zamandı. Anadolu'da "Allah'ım yardım" diye çığlıklar vardı. İşte o dönemde şehrimizin manevi büyüğü Seyit Burhaneddin bir manevi rehber olarak bir ışık oldu. Mazlumların bir sığınağı oldu. İslam'ın güneşinin batmaması için herkesi ayağa kaldırdı. Her şehrin mutlaka manevi büyüğü vardır. Avrupa'da bile şehirler azizlere, o şehrin dinlerindeki büyüklere nispet edilir. Bizim şehrimizde de birçok büyük illaki yetişmiştir. Ancak bizim şehrimizin manevi muhafızı Seyit Burhaneddin Hazretleridir. Bizim şehrimizin manevi büyüğü, diğer şehirlerinkinden daha küçük değildir. Hayatı Allah davasına hizmet etmekle geçmiştir" dedi.

"Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalıyız"

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş da, "Medeniyetimiz yalnızca geçmişte meydana getirilmiş eserlerden oluşan bir hatıralar bütünü değildir. Medeniyet, dünden devraldığımız değerleri bugünden yaşayarak yarınlara taşıyabilme iradesidir. Bizler geçmişimizin manevi mimarlarından aldığımız ilhamla hem şehirlerimizi hem de toplumsal hayatımızı daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh kılmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Bu gayretin temelinde ilim olmalıdır. İlmin yanında hikmet, hikmetin yanında ahlak, ahlakın yanında merhamet ve bütün bunların yanında hakkaniyet bulunmalıdır. Şehirlerimizi imar ederken gönüllerimizi ihmal etmemeliyiz. Birbirimizin hukukunu gözetmeli, kırgınlıkları azaltmalı, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeli ve insanı incitmeden yaşamanın ahlakını gelecek nesillere taşımalıyız. Erenler gönülleri ihya etmiş, gönüller şehirleri mamur etmiş, şehirler de bu irfanla medeniyet hüviyeti kazanmıştır. Bizlere düşen bu mirası yalnızca muhafaza etmek değil, gönülden gönüle, nesilden nesile taşıyarak yaşatmaktır. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin hocası, Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinin müstesna şahsiyetlerinden Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Hazretlerini bir kez daha rahmetle, minnetle, hürmetle, edeple yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sanatçılar Ömer Faruk Güney ve Fatih Koca, tasavvuf müziği eserleri seslendirirken, tekke musikisi sanatçısı Aziz Mahmut Hardal ise bir kaside icra etti. Düzenlenen program, semazen gösterisiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 23., 24. ve 25. Dönem AK Parti Kayseri Kayseri Milletvekili ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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