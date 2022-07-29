AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Zeytinburnu'nda gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Yüz Yüze 100 Gün" programı çerçevesinde Zeytinburnu'nda gençlerle buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Yüz Yüze 100 Gün" programı büyük bir hızla devam ediyor. Bu program çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Zeytinburnu'nda gençlerle bir araya geldi. Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde gerçekleşen programa çok sayıda genç katıldı. Programda gençlerin hedeflerini dinleyen Sarıeroğlu, gençlerden gelen soruları yanıtladı.

"Genç ruhlu bir partiyiz, Fatih'in İstanbul'u fetih ettiği yaşa yeni geliyoruz"

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Zeytinburnu'nda çok güzel bir gün geçirdik. Daha önce yerel seçimlerde de Zeytinburnu'nda çalıştım. Her geldiğimde Zeytinburnu'nda çok güçlü değişimler olduğunu görüyorum. Teşkilatlarımızla ve vatandaşlarımızla buluştuk. Yeni üyeler yaptık. Engelli annelerimizle bir araya geldik. Dolu dolu İstanbul İl Teşkilatımızın bu yaz döneminde 'Yüz yüze 100 gün' programı kapsamında vatandaşlarımızla buluşmaya İstanbul 39 ilçesinde devam ediyoruz. Bugün ben Zeytinburnu'nda başladım. Haftaya memleketim Adana'da çalışmalarıma devam edeceğim. Ağustosun 2'nci haftasından itibaren her hafta bir ilçemizde yaz sonuna kadar olma planımız var. Genç ruhlu bir partiyiz. Henüz daha 21 yaşımıza basacağız. Fatihi İstanbul'u fethettiği yaşa henüz yeni geliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL