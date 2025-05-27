AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kabak: "Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir" - Son Dakika
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AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kabak: "Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir"

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kabak: "Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir"
27.05.2025 12:18
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AK Parti Kayseri İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatma Kabak, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir" dedi.

AK Parti Kayseri İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatma Kabak, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, "Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın açıklamasına İl Başkan Yardımcısı Fatma Kabak ile birlikte parti yönetimi katıldı. 27 Mayıs'ın sadece bir darbe tarihi olmadığını söyleyerek, "Bugün 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınamak için bir aradayız. Bu vesileyle öncelikle demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. 27 Mayıs sadece tek bir darbe tarihi değildir. Maalesef ülkemizde darbeci zihniyetin doğuşunu ve vesayet mekanizmalarının kurgulanmasını temsil eder. O günden sonra birçok darbeci ve cuntacı cesaretini 27 Mayısçılardan almış ve 27 Mayısçıların kurguladığı düzenin içinde sivil ve demokratik siyaseti kontrol altında tutmak istemiştir. Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir. Bu bakımdan 27 Mayıs siyasi tarihimizde sürekli tekrar edecek olan bir zihniyetin tohumlarını saçmıştır. Darbeye giden yolun taşlarının döşenmesinden, darbenin yapılışına; hukuksuz Yassıada yargılamalarından milli iradeye kasteden idam kararlarına kadar her yönüyle demokratik siyasetimiz üzerinde büyük yaralar bırakmıştır. Halbuki 14 Mayıs 1950'de milletin teveccühüyle iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları büyük bir kalkınma hamlesi başlatarak milletin gönlünde taht kurmuştu. Evvela ezan aslına döndürülmüş ve söz artık milletin olmuştu. Büyük hizmetlerle de adeta ihya olan millet, tek parti yıllarının ne denli bir zulüm dönemi olduğunu daha çok idrak etmişti. İşte tüm bu gelişmeleri hazmedemeyenler ilk günden itibaren Demokrat Parti'yi devirmenin peşinde olmuştu. Özellikle 1957'den sonra darbe tehditleri aleni bir hal almış ve darbe planları ayyuka çıkmıştır. Üniversite öğrencileri sokaklara dökülmüş, yalan haberlerle ve tahrik etme siyasetiyle darbe kazanı kaynatılmıştır. Darbeye giden yollar adım adım döşenmiş, milletin seçilmiş iradesine karşı her türlü kumpas kurulmuş ve darbecilerin yolu açılmıştır. Darbenin tahrik edicileri maalesef cuntacıları sevinçle karşılaşmıştır. Dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü darbenin başına geçen ve hemen ertesi sabah kendisini arayıp 'Emrinizdeyiz paşam' diyen Cemal Gürsel'e 'büyük iş başardınız asıl ben sizin emrinizdeyim' diyerek CHP'nin darbecilikle tarihi ilişkisini açıkça dile getirmiştir. O tarihten bugüne CHP her türlü darbenin ya önünde ya arkasında ya da yanında durmuştur. Darbeciler milletin iradesini devirmekle kalmadılar. Adına mahkeme denilen Yassıada tiyatrolarını da kurarak Demokrat Partilileri haksız suçlamalarla aşağılayarak idama mahküm ettiler. Yetmedi; bir daha millet iradesi bu ülkede muktedir olamasın diye devasa bir vesayet mekanizması inşa ettiler" dedi.

Kabak, Türkiye'nin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile olmadığını söyleyerek, "Bu vesayet mekanizması her on yılda bir demokrasimize vurulan darbelerin kolaylaştırıcısı ve devletin milletten uzaklaştırılmasının kaynağı haline geldi. On yıllar boyunca milletin seçtiği hükümetler darbe ve idam tehditleri altında görev yapmak zorunda kaldı. Milletin iradesi yok sayıldı. Maalesef, takip eden yıllarda ülkemiz bu vesayet düzeninin oluşturduğu darbelerle sürekli geriletilmiştir. Milletin onayıyla iş başına gelen her iktidar, karşısında bu anti-demokratik düzeni bulmuştur. Ancak bu necip millet içinden demokrasi kahramanları çıkarmaya devam etmiştir. AK Parti hükümetleri olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu vesayetçilerle ve cunta heveslileriyle defalarca yüzleştik ve sonuna kadar mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti döneminde bu vesayet mekanizmalarını milletimizin desteğiyle teker teker çökerttik. Devlet millet kucaklaşmasını inşa ederek milletin iradesini yeniden tesis ettik. Ancak unutmamak gerekir ki vesayet çökmüş olsa da bazı adreslerde vesayetçi zihniyet hala yaşıyor. Vesayetçi ve cuntacı zihniyet; yine öğrencileri sokaklara dökenlerde, boykot çağrısı yapanlarda, sokakları yakıp yıkanlarda, tencere tava çalanlarda, kutsallara zarar verenlerde, 'Ordu göreve' pankartı açanlarda, Cumhuriyet mitingleri düzenleyenlerde, darbe teşebbüsünü tankların önünden sıvışıp kahve içerek seyredenlerde tekrar tekrar tecessüm ederek hala diri olduğunu bizlere her fırsatta gösteriyor. Ancak biz de buradayız. Demokrasi için hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir. Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs darbesini ve onun getirdiği karanlığı bir kez daha kınarken, AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde adalet, kalkınma ve demokrasi mücadelemizden bir an bile olsun geri durmayacağız. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kabak: 'Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kabak: "Demokrasi için, hukuk için her türlü vesayet zihniyetine karşı dik duruşumuz sürecektir" - Son Dakika
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