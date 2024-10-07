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AK Parti İl Başkanlığından Gazze'ye destek

AK Parti İl Başkanlığından Gazze\'ye destek

AK Parti Balıkesir teşkilatı İsrail'in Gazze başta olmak üzere gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerin ve katliamların unutulmamasını sağlamak ve katledilen masumları anmak amacıyla basın açıklamasında bulundu.

07.10.2024 12:57
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AK Parti Balıkesir teşkilatı İsrail'in Gazze başta olmak üzere gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerin ve katliamların unutulmamasını sağlamak ve katledilen masumları anmak amacıyla basın açıklamasında bulundu.

Balıkesir AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında İsrail'in Filistin'e yönelik, insanlık dışı saldırılarının birinci yılında katliamın boyutu anlatılırken, İsrail'e lanet sloganları atıldı. Katliamın boyutları fotoğraf sergisiyle gözler önüne serildi. Aydemir; Filistin'de bir yıldır devam eden katliamlarda 17 binden fazla çocuğun, 11 binden fazla kadının şehit edildiğini bu savaşın sivillere yönelik olduğunu İsrail'in 42 binden fazla savunmasız sivili hedef alarak uluslararası hukuku hiçe saydığını vurguladı.

Aydemir; konuşmasında, 7 Ekim'in bir dönüm noktası olarak görülmesini kabul etmediklerini, bu tarihin aslında İsrail'in saldırılarının hız kazandığı bir zaman dilimi olduğunu ifade etti. "77 yıllık bir işgal ve zulüm tarihinden bahsediyoruz" diyen Aydemir; Filistin halkının topraklarından edilmiş, haklarının gasp edilmiş ve katliama uğramış milyonlarca insanın yaşadığı durumu hatırlattı. Uluslararası kurumların bu durumu durdurmak için yeterli çaba sarf etmediğini ve bazı Batılı devletlerin İsrail'i kınama cesaretini gösteremediğini eleştirdi.

İl Başkanı Mehmet Aydemir, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlık ve kaos kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek, uluslararası toplumun gerekli adımları atma konusunda yetersiz kaldığını, "Devam eden bu vahşet karşısında ortak bir adım atamayan İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan dersler çıkarmalıyız" dedi. Aydemir, güçlü bir Türkiye'nin daha adil bir dünya ve etkin bir İslam dünyası için elzem olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Filistin'in haklı davasını her platformda savunmaya devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin insani yardımlar ve kalkınma projeleriyle Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden İl Başkanı Aydemir, "Filistin'e yapılan insani yardımların geneli ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, AK Parti, Politika, İsrail, Yerel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel AK Parti İl Başkanlığından Gazze'ye destek - Son Dakika

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