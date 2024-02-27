AK Parti İstanbul İl Başkanı Sultanbeyli\'yi Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Sultanbeyli'yi ziyaret etti. Proje tanıtım programında açıklanan Sultanbeyli'nin yüz akı 100 projeyi başarılı bulduğunu belirten İl Başkanı Kabaktepe, "Sultanbeyli'mizin, Belediye Başkan Adayımız Ali Tombaş'a en güçlü desteği vereceğine gönülden inanıyorum. Ali Tombaş'ın ilçemiz için özenle oluşturduğu projeleri inceledim. Sultanbeyli'ye büyük bir değer katacak 100 vizyon proje siz kardeşlerimizin de desteğiyle hayata geçecek." dedi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Sultanbeyli'ye ziyaret gerçekleştirdi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'i ziyaret eden İl Başkanı Kabaktepe ardından 3 Kademe Teşkilat Toplantısı'nda İlçe Teşkilat Mensuplarıyla bir araya geldi.
"Sultanbeyli'mizin gönlümüzde özel bir yeri var"
Programda duygularını dile getiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Davamız için gayretle çalışan yol arkadaşlarımı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sultanbeyli'mizin gönlümüzde özel bir yeri var. Sultanbeyli'miz Milletin Adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman güçlü destek verdi ve tercihini eser ve hizmet belediyeciliğinden yana kullanarak AK Parti'mizin kalesi oldu. Bu hususun oluşmasında davamıza gönül veren, yorulmadan millete hizmet sevdasıyla çalışan siz kıymetli yol arkadaşlarımın azmi ve gayreti oldukça önemli." vurgusunda bulundu.
"100 vizyon proje özenle hazırlanmış"
Proje Tanıtım Programı'nda açıklanan projelerin Sultanbeyli'ye büyük değer katacağını ifade eden İl Başkanı Kabaktepe, "Yine aynı samimiyetle Sultanbeyli'mizin, Belediye Başkan Adayımız Ali Tombaş'a en güçlü desteği vereceğine gönülden inanıyorum. Ali Tombaş'ın ilçemiz için özenle oluşturduğu projeleri inceledim. Sultanbeyli'ye büyük bir değer katacak 100 vizyon proje siz kardeşlerimizin desteğiyle hayata geçecek. İnşallah İstanbul'umuz da Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum'un öncülüğünde yeniden eser ve hizmetle buluşacak. Davamızın kıymetli neferleri, hepinize yapmış olduğunuz özverili çalışmalarda kolaylıklar diliyorum." dedi.
"Sultanbeyli'nin Yüz Akı Projeleri" ile ilçeyi her anlamda güçlü yarınlara taşıyacağını ifade eden Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş ise şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu eser ve hizmet belediyeciliği vizyonuyla şehrimizi daha güzel projelerle buluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 100 vizyon projemizi tanıttık. Hamdolsun hemşehrilerimiz projelerimize büyük bir ilgi gösterdi. Eğitimden kültüre, spordan sağlığa, ulaşımdan gençlik yatırımlarına kadar birçok projemizi ihtiyaçları dikkate alarak özenle oluşturduk. İlçemize her alanda değer katacak projelerimizi hızla hayata geçireceğiz." dedi.
"Murat Kurum'a en güçlü desteği vereceğiz"
Zafere inançlarının tam olduğunu belirten Tombaş, "Sultanbeyli'miz, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum'a en güçlü desteği vereceğine ve Sultanbeyli'mizde eser ve hizmet belediyeciliği evet diyeceğine yürekten inanıyorum. Bizler de zafere inanmış kadrolarımızla ilçemizi el birliğiyle en güzel noktalara taşıyacağız. Programımıza katılan İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe Başkanımıza ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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