AK Parti Karesi İlçe Başkanı Görme Engellilerle Buluştu

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Haftası'nda AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Karesi Kadın Kolları Başkanı Ayfer Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

Balıkesir Karesi ilçesine bağlı olan Balıkesir Görme Engelliler Gençlik ve Spor Derneği, görme engelliler ve ailelerine yönelik kahvaltı etkinliği düzenledi. AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka davete katılan misafirleri yalnız bırakmadı. Masaları tek tek gezen Aka tüm misafirlerle sohbet etti. Programda, dernek başkanı Akif Ergün ile görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına neler yapabileceğimiz hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

"Her zaman yanınızdayız"

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka düzenlenen etkinlikle ilgili, "Gözde, kolda değil kalplerde engel olmasın. Biz her zaman sizlerin yanındayız ve yaptıklarımızla da genelde ve yerelde bunu destekliyoruz. Her alanı her engelliye uyumlu hale getirdiğimiz müddetçe ortada sorun kalmayacağına inanıyoruz. Bizler bunu engel olarak adlandırmıyoruz, sokaktaki esnaf taburesini sarı bandın üstüne atmazsa, araçlar yaya kaldırımları işgal etmezse hayatımızdaki zorlukları hep birlikte aşmış olacağımıza inanıyoruz" dedi. - BALIKESİR