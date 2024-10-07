AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı'ndan Filistin'e destek açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı'ndan Filistin'e destek açıklaması

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AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı'ndan Filistin'e destek açıklaması AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılında, Filistin halkına yönelik zulmü kınadı.

07.10.2024 16:46
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AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı'ndan Filistin'e destek açıklaması

KIRKLARELİ - AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yılında, Filistin halkına yönelik zulmü kınadı.

İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı vesilesiyle AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı açıklama yaptı.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş yaptı. Dağtaş, Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı duyulan derin üzüntü belirtilerek, Filistin davasının her zaman savunulacağı vurguladı.

Dağtaş, "Bugün, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılında bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu vesileyle, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha güçlü bir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin davasını savunmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız sivilleri hedef almış, uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza atmıştır" dedi.

42 binden fazla Filistinli şehit düştü

Yaşanan saldırılarda 42 binden fazla Filistinli'nin şehit olduğunu ifade ederek "İşlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane etmektedir. Bu noktada çok önemli bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz: 7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz. 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinasının hız ve şiddetinin daha da artmasıdır. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştü" diye konuştu.

"Hiçbir şey 7 Ekim'de başlamadı, Süre giden soykırıma 7 Ekim sebep olmadı"

İşgalin 77 yıllık bir zulüm ve katliam olduğunu anlatan Dağtas, "Topraklarından edilmiş, hakları ve malları gasp edilmiş, öldürülmüş; katliama uğramış milyonlardan bahsediyoruz. Böyle bir gasp ve hırsızlığın üstüne kurularak, uluslararası hamilerinden yüz bulup günümüze kadar gelen bu suç şebekesinden zaten ne hak ne hukuk ne de adalet beklenebilir. İsrail, kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircikli tavrını gösteren bir örnek olmuştu. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur. Yine bugün bu soykırıma itiraz edemeyen hiçbir ülkenin insanlığa söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır" şeklinde konuştu.

"Tüm gücümüzle haykırıyoruz: İsrail durdurulmalıdır! Netanyahu hesap vermelidir"

Dağtaş, "İsrail 1930'ların Nazi Almanyası'ndan farksızdır. Tıpkı Nazi Almanyası gibi soykırımcı, saplantılı ve ırkçı bir ideolojiye sahiptir. Yine tıpkı Nazi Almanyası gibi saldırgan, şımarık, küstah davranışlar sergilemektedir. İsrail bugün Ortadoğu'da etrafına bulaşan ve tüm bölgenin düzen ve istikrarını tehdit eden bir yapıdır. Nazi Almanyası'nın durdurulmamasının dünyanın başına açtığı dertleri tarihten biliyoruz. Bugün de İsrail durdurulmadığı takdirde tüm bölgeyi ateşe atana kadar devam edecektir. Bu nedenle tüm gücümüzle haykırıyoruz: İsrail durdurulmalıdır! Netanyahu hesap vermelidir" dedi.

Konuşmanın ardından video gösterimi yapıldı.

AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı\'ndan Filistin\'e destek açıklaması
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti Kırklareli İl Teşkilatı'ndan Filistin'e destek açıklaması - Son Dakika

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