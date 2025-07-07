AK Parti'li Saygılı: "Cumhurbaşkanımız İzmir'i anbean takip ediyor, kimse mağdur edilmeyecek" - Son Dakika
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AK Parti'li Saygılı: "Cumhurbaşkanımız İzmir'i anbean takip ediyor, kimse mağdur edilmeyecek"

AK Parti\'li Saygılı: "Cumhurbaşkanımız İzmir\'i anbean takip ediyor, kimse mağdur edilmeyecek"
07.07.2025 16:09
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, devletin, yangından etkilenen vatandaşlara kira yardımı, taşınma yardımı ve eşya zararlarını karşıladığını, ilk etapta 30 milyon TL aktardığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'i anbean takip etmekte;

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, devletin, yangından etkilenen vatandaşlara kira yardımı, taşınma yardımı ve eşya zararlarını karşıladığını, ilk etapta 30 milyon TL aktardığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'i anbean takip etmekte; vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur edilmemesi talimatını net bir şekilde vermiştir. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla sahadadır. Tespit edilen 256 yıkık veya ağır hasarlı bağımsız birim, 1 yıl geçmeden yapılarak yerinde modern, güvenli ve sağlam konutlarımız, iş yerlerimiz ve ahırlarımız afetzede vatandaşlarımıza teslim edilecektir" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentteki yangınlar sonrası, etkilenen vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletin bölgeye olan yardımlarından bahseden Başkan Saygılı, "İzmir'imizde Gaziemir, Ödemiş, Çeşme, Seferihisar, Buca ve Bornova'da 25 Haziran- 4 Temmuz tarihleri içerisinde meydana gelen orman yangınları, hepimizin yüreğini yakmıştır. Yangınların söndürülmesinde 3 bin 558 personel, 892 kara aracı, 73 hava aracı mücadele vermiştir. 13 mahallemizde toplam 713 bağımsız birimde yapılan detaylı incelemeler neticesinde; 228'i konut, 13'ü işyeri ve 15'i ahır olmak üzere toplam 256 bağımsız birim yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Devletimiz ilk andan itibaren tüm imkanlarıyla sahadadır. AFAD tarafından İzmir'imize 30 milyon TL acil ödenek aktarılmış, yangından etkilenen vatandaşlarımızın hesaplarına yaklaşık 16 milyon TL hızlıca yatırılmıştır. Kira yardımı, taşınma yardımı ve eşya zararları karşılanmış; ihtiyaç halinde ek ödeneklerin gönderileceği de net olarak açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'i anbean takip etmekte"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yangın söndürme koordinasyonunu İzmir'de yönettiğini vurgulayan Başkan Saygılı, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ilimize gelerek hasar tespit çalışmalarını yerinde denetlemiştir. Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ve milletvekillerimiz de yangın alanlarında çalışmıştır. En büyük gücümüz; devletimizin kararlılığı ve milletimizin vakur duruşudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'i anbean takip etmekte; 'Vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur edilmemesi' talimatını net bir şekilde vermiştir. TOKİ'miz önümüzdeki bir iki ay içinde inşaat faaliyetlerine başlayacak; 1 yıl geçmeden, yerinde, modern, güvenli ve sağlam konutlarımız, iş yerlerimiz ve ahırlarımız afetzede vatandaşlarımıza teslim edilecektir" diye ekledi.

"Devletimiz, her afet bölgesinde olduğu gibi İzmir'imizde de kimseyi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır"

Geçici barınma ihtiyacını karşılamak üzere içerisinde klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, ranza ve yatak bulunan toplam 56 konteyner Ödemiş'e gönderildiğini belirten Başkan Saygılı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Karadoğan Mahallesi'nde 10'u toplu alanda, 6'sı bireysel olmak üzere 16 konteynerin kurulumu tamamlandı. Kalan konteynerlerin de kurulumu için yer belirleme çalışmaları, AFAD teknik ekibi tarafından devam ediliyor. Konteyner alana 72 bin, almayana 162 bin TL ödeme yapılacak. Ödemiş Karadoğan ve Suçıktı arasında bozulan yaklaşık 14 kilometre ana grup yolun onarımına başlandı. Karayolları ekipleri malzeme taşımaya başladı, bu hafta içinde tamamlanacak. Telef olan 42 küçükbaş ve büyükbaş hayvan, 110 kanatlı hayvan ve 4175 kovan arısı ile birlikte, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerimize verilecek. Devletimiz, her afet bölgesinde olduğu gibi İzmir'imizde de kimseyi yalnız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Bu vesileyle; yangınlarda zarar gören hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, fedakarca görev yapan tüm orman kahramanlarımıza, kamu personelimize ve gönüllülerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İzmir'imizin yaralarını birlikte saracak, güçlü yarınlarımızı yine birlikte inşa edeceğiz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AK Parti'li Saygılı: 'Cumhurbaşkanımız İzmir'i anbean takip ediyor, kimse mağdur edilmeyecek' - Son Dakika

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