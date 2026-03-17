AK Parti Pazaryeri teşkilatı iftarda buluştu

17.03.2026 00:41  Güncelleme: 00:42
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında partinin geçmişine katkı sunan isimler bir araya gelerek birlik ve dayanışma mesajları verdi. Programda konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Ramazan ayının son günlerinde barış ve huzur dileklerinde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Pazaryeri İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında, partinin kuruluşundan bugüne emek vermiş isimler aynı sofrada buluşarak güçlü bir vefa örneği sergiledi. Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan programda, önceki dönem ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve partiye gönül veren isimler bir araya geldi. Düzenlenen programa AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

"Her gün sağlığıyla sahada çalışan teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum"

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Çok kıymetleri milletvekilim, belediye başkanlarım, kıymetli başkanlarım, muhtarlarımız. Pazaryeri teşkilatımız geleneksel Pazaryeri iftarımıza hoş geldiniz. Ramazan güzel ve bereketli geçti. Ben buradan teşkilat mensuplarımıza, sahada çalışan tüm başkanlarımıza tüm yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Her gün sağlığıyla şurada kaldı beş gün Allah nasip ederse bayrama az bir süre kaldı ben şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. ve bugün bizleri burada buluşturan Pazaryeri Belediye başkanımız Zekiye başkana da teşekkür ediyorum. Katılımlarınız için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Ramazan ayının son günlerinde günahlarımızdan arındık"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Ramazan ayında İsrail ile İran arasındaki savaşa dikkat çekerek Ramazan Bayramı'na kadar iki ülke arasındaki savaşın son bulmasını diledi. Konuşmasının başında parti üyelerine teşekkür eden Eldemir, "Ramazan ayının son günlerine geldik. Cenabı Allah şükürler olsun başı rahmet ortası mağfiret sonunun da günahlardan kurtulup cehennemden azad edildiğimiz bir ay olmasını diliyorum. Hazreti peygamber efendimiz, Ramazan ayının son on gününde cehennemden azad olarak değerlendirmiş. İnşallah bizlerde günahlarımızdan arındırıldığımız hep beraber nasıl bu sofrada beraber olduysak cennette de hep bir arda olmayı umut ettiğimiz bir gün. Cenabı Allah hepimize nasip etsin. Yarından sonraki günümüzde kadir gecesi cenabı Allah kadir gecemizi şimdiden hayırlı mübarek eylesin. Sevdiklerinizle birlikte de haftaya Cuma inşallah idrak edeceğimiz Ramazan bayramına kavuştursun. Tabi bayramlar sevinç günleri ama bu ramazan ayı gerçekten bizim için bölgemiz için Müslümanlar için tüm dünyada Müslümanların huzur içinde olduğu bir ay değil. Ülkemizde biz burada hep beraber huzur içinde aynı masa etrafında iftar yapabiliyoruz. Ama Müslüman kardeşlerimizin bir çoğu sıkıntılar içerisinde. Ayrıca ramazan ayının başından itibaren son iki haftadır biliyorsunuz etrafımızda adeta ateş çemberi. Cenabı Allah milletimizi korusun, devletimizi korusun, cenabı Allah Müslümanları korusun, inşallah bu çevremizdeki gelişmelerde en kısa süre içerisinde oradaki ateşte kesilir hep birlikte inşallah huzurlu günlere huzurlu bir bayrama erişiriz diye ümit ediyoruz" dedi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Önceki dönemlerden partimiz kurulduğundan bu güne AK Parti davasına gönül vermiş, yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, kadın kolu başkanlarımız, gençlik kolu başkanlarımız ve tüm yönetimleri, mahalle başkanları ve partimize gönül vermiş hemşehrilerimiz, vefa iftarımıza hoş geldiniz. İnşallah ramazana aynı şekilde ramazan bayramına birlik ve beraberlik içinde ulaşmak nasip olsun. Şimdiden kadir gecemiz mübarek olsun. Bayramımız mübarek olsun" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

