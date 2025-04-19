AK Partili Gider: "Memleketin asıl sahibi şehitlerimiz ve gazilerimizdir"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Şehitler Haftası dolayısıyla Çanakkale'de faaliyet gösteren şehit aileleri ve gazi derneklerine ziyaretlerde bulundu. Şehitlik ve gazilik mertebesinin bir ölümlünün elde edebileceği en üst makam olduğuna dikkat çeken Milletvekili Gider, "Bu memleketin asıl sahibi şehitlerimiz ve gazilerimizdir" dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Şehitler Haftası dolayısıyla Çanakkale Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanlığı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanlığı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şube Başkanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şubesi'ni ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Şehit yakınları ve gaziler tarafından oldukça sıcak bir şekilde karşılanan Milletvekili Gider, birinci önceliklerinin her zaman şehit yakınları ve gaziler olduğunun altını çizdi.

Telefonunun 24 saat açık olduğunu hatırlatan Gider, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Sizler, bizlere şehitlerimizin emanetisiniz. Memuriyetimden bu yana sizlerle tanışıyoruz, birbirimizi biliyoruz. Arzu ve talepleriniz bizler için her zaman bir talimat oldu. Bu bakış açısındaydık her zaman. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Sizin bizim kapımızı çalabilmeniz, bizden bir şey talep etmeniz için hiçbir sebebe ihtiyacınız yok. 24 saat telefonlarımız açık. Bu görevlerde bulunma sebebimiz sizlersiniz. Sizler bu memleket için canınızı verdiniz, kanınızı verdiniz, evladınızı verdiniz." Şehitlik ve gazilik, bir ölümlünün elde edebileceği en üst makamlardır. İster şehitlik nasip olsun isterse gazi olsun, ortaya koyabilecekleri en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koymuşlardır. Bundan ötesi yok, candan öte daha ne verebilirsiniz? Bir insanın vatanı, dini, bayrağı ve milleti için canını ortaya koyması en üst mertebedir. Biz AK Parti Hükümeti olarak şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi çok önemsiyoruz. Bu memleketin asıl sahipleri şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gazidir. Bugün onun adını kullanarak bu memleketin aleyhine çalışanların, onun adını ağızlarına almaya hakları yoktur." - ÇANAKKALE