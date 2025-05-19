Ak Partili Rize Belediyesi, Gitaristi Erdoğan'ı Eleştirdiği İçin Rize'deki Madrigal Grubu'nun Konserini İptal Etti - Son Dakika
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Ak Partili Rize Belediyesi, Gitaristi Erdoğan'ı Eleştirdiği İçin Rize'deki Madrigal Grubu'nun Konserini İptal Etti

Ak Partili Rize Belediyesi, Gitaristi Erdoğan\'ı Eleştirdiği İçin Rize\'deki Madrigal Grubu\'nun Konserini İptal Etti

Rize Belediyesi’nin düzenlediği Gençlik Şöleni etkinlikleri kapsamında daha önce sahne alacağı duyurulan Grup Madrigal konseri, gitarist Ceyhun Kaan Karakaş'ın Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımların ortaya çıkması üzerine iptal edildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise konseri Fındıklı'da gerçekleştirmek için Madrigal grubuna çağrı yaptı.

19.05.2025 22:34  Güncelleme: 00:10
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Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE)- Rize Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Şöleni etkinlikleri kapsamında daha önce sahne alacağı duyurulan Grup Madrigal konseri, gitarist Ceyhun Kaan Karakaş'ın Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımların ortaya çıkması üzerine iptal edildi. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise konseri Fındıklı'da gerçekleştirmek için Madrigal grubuna çağrı yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Rize Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen Gençlik Şöleni'nde Madrigal grubu 19 Mayıs Pazartesi günü saat 21.30'da sahne alacaktı. Haftalar öncesinden duyurusu yapılan konser, bugün ortaya çıkan bazı sosyal medya paylaşımları sonrası iptal edildi.

Madrigal'in kurucularından ve grubun gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'ın geçmişte bazı sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımları ortaya çıktı. Karakaş, "Erdoğan gitmeden bu ülkede hiçbir şey iyiye gitmez", "Erdoğan yenerse ciddi ciddi çürüyeceğiz bu ülkede", "Erdoğan miti yıkılsın da ben de kendi ideolojimi duruşumu savunmak istiyorum" ve "Ben 5 yıl daha Erdoğan tarafından yönetilmek istemiyorum" gibi ifadeleri kullanmıştı.

Rize Belediyesi paylaşımların gündeme gelmesinin ardından konseri iptal etti. Belediye tarafından vatandaşlara 13.47'de gönderilen SMS ile Gençlik Şöleni kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler hatırlatılırken, Madrigal konserinin iptal edildiği de duyuruldu.

Daha önce de kentte Rize Belediyesi ve Rize Valiliğinin nisan ayında düzenlediği Rize Kitap Fuarı'na Tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı önce davet edilmiş daha sonra, Çağdaş gazeteciler derneği (ÇGD) üyesi gazeteciler, yazarın Atatürk karşıtı söylemlerini yayınlamasının ardından Anapalı'nın söyleşi ve imza programı iptal edilmişti.

"Fındıklı özgürlükler kasabasıdır"

Öteyandan CHP Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'ndan Madrigal Grubu'na şu sözlerle destek geldi.

"Bugün şu anda yeni bir yasakla, yeni bir korkuyla karşı karşıya kaldık. Gençlerin çok sevdiği Madrigal grubu Rize Belediyesi tarafından Rize'ye davet edilmişti. Ama bir tweeti yüzünden konser verdirilmemiş. Madrigal grubuna sesleniyoruz. Fındıklı özgürlükler kasabasıdır. Fındıklı yarınlarımız için herkesin kendini ifade edebilmesi için. Özgürlüklerimiz ise önem verdiğimiz bir kasabadır bir İlçedir gelin gençlerle burada buluşun. Fındıklı size ev sahipliği yapar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ak Partili Rize Belediyesi, Gitaristi Erdoğan'ı Eleştirdiği İçin Rize'deki Madrigal Grubu'nun Konserini İptal Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ak Partili Rize Belediyesi, Gitaristi Erdoğan'ı Eleştirdiği İçin Rize'deki Madrigal Grubu'nun Konserini İptal Etti - Son Dakika
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