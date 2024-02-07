Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Hatay\'da Gençlere Ulaşıyor

Akbank, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki gençlere orta ve uzun vadeli iyileşme için başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi'ne Adıyaman'dan sonra Hatay'da devam ediyor. Etki ağını genişleten projede hedefler de iki katına çıkarıldı.
Akbank, afet bölgesinde finansal ve sosyal iyileşme için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eylül ayında Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, gençlerin 21. yüzyıl yetenekleri ile geleceğe hazırlanmasında önemli bir rol oynuyor. Gençlerin yanında olmak için gerçekleştirilen bu proje ile banka, bölgenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına güç katmayı hedefliyor.
Adıyaman'da başlayan girişimle banka ve TOG'lu gönüllüler, depremden en çok etkilenen gençlere ulaşacak. Güzel Yarınlar Hareketi'nin ilk aşamadaki hedefi de iki katına çıkartılarak Eylül 2024 itibariyle 10 bin gencin bu çalışmalardan yararlanması sağlanacak.
Bölgedeki ihtiyacı gözeterek girişimin etkisini güçlendirdiklerini belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, "Sürdürülebilir gelecek vizyonumuz doğrultusunda Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile deprem bölgesindeki gençlerimizin eğitimlerini destekliyor, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor ve geleceğin mesleklerine hazır hale gelmeleri için sorumluluk alıyoruz. Adıyaman'da başlayarak şimdiye dek 500 etkinlik düzenledik ve üç bini aşkın gencimizin sanat, bilim ve teknolojiden ilhamla kendi yaşamlarında fark oluşturmalarına destek sunduk. Bu süreçte bölgedeki yakın temaslarımızla ihtiyaca yönelik olarak hedeflerimizi de güncelledik. Girişimimiz genişleyen bir ağ ve büyüyen bir etki ile bir yılda 10 bin gencin güvenle yarınları inşa etmesi için çalışacak. Böylece finansal ve sosyal sağlık odağında bölgeye sunduğumuz katkıyı derinleştireceğiz" dedi.
Verilen bilgiye göre Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Adıyaman'da başlayan ve Hatay'da devam eden yaklaşık 500 etkinlik ve eğitim programıyla 3 bini aşkın gence ulaştı. Hatay Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde sürdürülen çalışmalarla, Güzel Yarınlar Hareketi gezici merkezi, gençlerin eğitimlerinde başarıyla ilerlemeleri ve yeni nesil mesleki beceriler kazanmaları için hizmet veriyor.
Bu merkezde Akbank Gençlik Akademisi uzmanları, inovasyon ve girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, yapay zeka, Web 3.0, veri bilimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi geniş bir perspektifte konuların ele alındığı çalışmalar düzenliyor. Akbanklı liderler ise yeni nesil teknolojilere dair son gelişmeleri gençlerle paylaşıyor.
Gençler, Akbank Sanat'ın gönüllü uzmanları tarafından sunulan stop motion animasyon ve fotoğraf atölyeleri gibi interaktif atölyelerde hem yeni yetenekler kazanıyor hem de kendilerini üretici yollarla ifade etme olanağı kazanıyor.
Güzel Yarınlar Hareketi, Hatay'ın ardından Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da gençler ile buluşmaya devam edecek. - HATAY
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara ziyareti, Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle ertelendi. Ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında gerçekleşmesi planlanıyor.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de ABD tarafından bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın (Hizbullah Tugayları) komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, ''Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik.'' dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, ''Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek.'' dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Son Dakika › Yerel › Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Hatay'da Gençlere Ulaşıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?