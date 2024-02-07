Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Hatay\'da Gençlere Ulaşıyor

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Akbank, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgedeki gençlere orta ve uzun vadeli iyileşme için başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi'ne Adıyaman'dan sonra Hatay'da devam ediyor. Etki ağını genişleten projede hedefler de iki katına çıkarıldı.

Akbank, afet bölgesinde finansal ve sosyal iyileşme için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Eylül ayında Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğinde başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, gençlerin 21. yüzyıl yetenekleri ile geleceğe hazırlanmasında önemli bir rol oynuyor. Gençlerin yanında olmak için gerçekleştirilen bu proje ile banka, bölgenin toplumsal ve ekonomik kalkınmasına güç katmayı hedefliyor.

Adıyaman'da başlayan girişimle banka ve TOG'lu gönüllüler, depremden en çok etkilenen gençlere ulaşacak. Güzel Yarınlar Hareketi'nin ilk aşamadaki hedefi de iki katına çıkartılarak Eylül 2024 itibariyle 10 bin gencin bu çalışmalardan yararlanması sağlanacak.

Bölgedeki ihtiyacı gözeterek girişimin etkisini güçlendirdiklerini belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, "Sürdürülebilir gelecek vizyonumuz doğrultusunda Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ile deprem bölgesindeki gençlerimizin eğitimlerini destekliyor, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor ve geleceğin mesleklerine hazır hale gelmeleri için sorumluluk alıyoruz. Adıyaman'da başlayarak şimdiye dek 500 etkinlik düzenledik ve üç bini aşkın gencimizin sanat, bilim ve teknolojiden ilhamla kendi yaşamlarında fark oluşturmalarına destek sunduk. Bu süreçte bölgedeki yakın temaslarımızla ihtiyaca yönelik olarak hedeflerimizi de güncelledik. Girişimimiz genişleyen bir ağ ve büyüyen bir etki ile bir yılda 10 bin gencin güvenle yarınları inşa etmesi için çalışacak. Böylece finansal ve sosyal sağlık odağında bölgeye sunduğumuz katkıyı derinleştireceğiz" dedi.

Verilen bilgiye göre Akbank Güzel Yarınlar Hareketi, Adıyaman'da başlayan ve Hatay'da devam eden yaklaşık 500 etkinlik ve eğitim programıyla 3 bini aşkın gence ulaştı. Hatay Samandağ Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinde sürdürülen çalışmalarla, Güzel Yarınlar Hareketi gezici merkezi, gençlerin eğitimlerinde başarıyla ilerlemeleri ve yeni nesil mesleki beceriler kazanmaları için hizmet veriyor.

Bu merkezde Akbank Gençlik Akademisi uzmanları, inovasyon ve girişimcilik, siber güvenlik, bulut teknolojileri, yapay zeka, Web 3.0, veri bilimi ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi geniş bir perspektifte konuların ele alındığı çalışmalar düzenliyor. Akbanklı liderler ise yeni nesil teknolojilere dair son gelişmeleri gençlerle paylaşıyor.

Gençler, Akbank Sanat'ın gönüllü uzmanları tarafından sunulan stop motion animasyon ve fotoğraf atölyeleri gibi interaktif atölyelerde hem yeni yetenekler kazanıyor hem de kendilerini üretici yollarla ifade etme olanağı kazanıyor.

Güzel Yarınlar Hareketi, Hatay'ın ardından Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'da gençler ile buluşmaya devam edecek. - HATAY