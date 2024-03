Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle sakinleriyle iftarda buluştu

Yerel

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, katıldığı iftar programında, "Daha 5 yıl öncesine kadar istenmeyen sokak olayları, çatışma, kavga ve biber gazından geçilemeyen, esnafın sürekli kepenk kapatmak zorunda kaldığı mahallelerimizde, bugün iftar için açtığımız kardeşlik sofrasında buluşuyoruz" dedi.

Gültak, belediye tarafından Güneş Mahallesi'nde kurulan ve her yaştan yüzlerce vatandaşın misafir olduğu iftar sofrasında mahalle sakinleri bir araya geldi. Kur'an Tilaveti ile başlayan iftarda, eller semaya açılarak dualar okundu. İftar programında, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fasıl, Meddah, Hacivat-Karagöz, Orta Oyunu, Gölge Oyunu ve Aşuk ile Maşuk gösterileri vatandaşların beğenisini topladı.

"Akdeniz'de elde ettiğimiz huzur, barış ve kardeşlik iklimini koruyacağız"

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgisi altında iftar programına katılan Gültak, etrafını saran genç yaşlı her yaştan mahalle sakini ile sohbet etti. Başkan Gültak, yakın geçmişte çıkan olaylar yüzünden esnafın kepenk kapatmak zorunda kaldığı, bu nedenle dükkanını tamamen kapattığı veya bölgeyi terk ettiği mahallelerde bugün artık huzur, güven ve kardeşliğin hüküm sürdüğünü söyledi. Bu durumun da herkesi mutlu ve memnun ettiğini kaydeden Gültak; "Göreve gelince öncelikli işimiz, Akdeniz'de bazı odaklarca zarar verilen barış, kardeşlik ve huzur iklimini hakim kılmak oldu. Oysa 2019 öncesinde bu kardeşlik havası maalesef yoktu. İnsanlarımız bir araya gelemiyordu. Sürekli sokak olayları, çatışmalar, kavga, gürültü ve biber gazı vardı. Fakat bugün ise kardeşlik havası var tüm Akdeniz'de. Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Arap'ı, Sünni'si, Alevi'si ile herkes bir arada. Çünkü biz herkesi kucaklıyor ve kimseyi ayrıştırmıyoruz. Bu sayede ilk dönemimizde herkesin ve her kesimin belediye başkanı olmayı başardık" diye konuştu. - MERSİN