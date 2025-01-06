Akdeniz Belediye Meclisi Yeni Yıl Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Akdeniz Belediye Meclisi Yeni Yıl Toplantısını Gerçekleştirdi

Akdeniz Belediye Meclisi Yeni Yıl Toplantısını Gerçekleştirdi

Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek Denetim Komisyonu üyelerini seçti. Belediye Başkanı Sarıyıldız, toplumsal huzur ve barış vurgusu yaptı, Başkan Yardımcısı Arslan ise kadın cinayetlerine dikkat çekti.

06.01.2025 17:21  Güncelleme: 17:24
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Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapılırken, bazı gündem maddeleri de ilgili komisyonlara sevk edildi.

Akdeniz Belediye Meclisinin yeni yılın ilk toplantısı, Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin açılışı öncesi söz alan Sarıyıldız, "Barışa, kardeşliğe ve toplumsal huzura hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Ortadoğu'da büyüyen acı, ölüm ve katliamlar. Ne yazık ki her gün bir yenisine tanık oluyoruz. Filistin'de, Gazze'de, yakın geçmişte Suriye'deki ölümler bizlere bunu gösterdi. Bu katliamlarda yaşamını yitiren insanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizde de inşallah yeni yıl; barışa, kardeşliğe ve iç huzura vesile olur. Dileriz ki bizler de yerel yöneticiler olarak, kentimizde ilgili kesimlerle, dinamiklerle, sivil toplumla, halklar ve inançlarla bir arada halklarımıza hizmet etme fırsatı buluruz" dedi. Sarıyıldız, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıldönümü ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de tebrik etti.

Meclise hitap eden Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan da Türkiye'de kadınların uğradığı şiddet, cinayet ve katliamlara dikkat çekti. Arslan, "Ne yazık ki 2024 yılı, biz kadınlar açısından pek iç açıcı bir yıl olmadı. Kadın cinayetlerinin yüksek olduğu bir yılı geride bıraktık. Gerçekten içler acısı ve kabul edilemeyecek bir durum. Son olarak, geçen haftalarda Narin kızımızın duruşması yapıldı ve sanıklar ceza aldı. Cinayetin nedenini halen hiç kimse bilmiyor. Umut ediyoruz ki yeni yılda bu tür acıların yaşanmasın" diye konuştu.

Meclis denetim komisyonu üyeleri seçildi

Açılış konuşmalarının ardından yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mecliste bir önceki birleşim tutanak özeti kabul edildi. Ardından meclis toplantılarının her ayın ilk haftasının hangi gününde yapılacağına ilişkin teklif, oybirliğiyle komisyonlara havale edildi. Meclisin bir sonraki gündem maddesinde ise 5 denetim komisyonu üyesinin gizli oyla seçimi yapıldı. Oylama sonunda denetim komisyonuna, meclis üyeleri DEM Parti'den Neslihan Oruç, Fatma Demir ve Ahmet Tuncer ile CHP'den Ahmet Demiralev ve AK Parti'den Aydın Egin seçildi.

Toplantının 7'inci gündem maddesi olan Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi Petrol Boru Hattı ve Şamandıra amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin kurum görüşü ile ilgili teklif de oybirliğiyle bütün komisyonlara havale edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akdeniz Belediye Meclisi Yeni Yıl Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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