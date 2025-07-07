Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 188,73 kilometre uzaklıktaki depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. - ANKARA
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