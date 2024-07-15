Akpınar Büyükoba Göç Festivali Yapıldı - Son Dakika
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Akpınar Büyükoba Göç Festivali Yapıldı

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen 4. Akpınar Büyükoba Göç Festivali, yaylacıların geleneksel kıyafetleriyle gerçekleştirdiği 20 kilometrelik yürüyüşle başladı.

15.07.2024 11:38  Güncelleme: 11:50
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ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - Akpınar Büyükoba Göç Festivali'nin bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. Akpınar Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nce düzenlenen festivalde, yaylacılar geleneksel kıyafetleriyle 20 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Uzun yıllardan beri devam eden yayla göçleri konusunda farkındalık yaratmanın yanı sıra otantik etkinlikle Akçaabat'ın turizmine katkı sağlamak ve geleneği gelecek nesillere taşımak amacıyla düzenlenen 4. Akpınar Büyükoba Göç Festivali, yaylacıların ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Geleneksel kıyafetleri ile Akpınar Mahallesi'nden çıkan yaylacıların 20 kilometrelik yürüyüş sonucunda ulaştıkları Büyükoba Yaylası Sela Mevkisi'nde yapılan etkinlik saat 11.00'de başladı.

Akpınar Büyükoba Göç Festivali Akpınar Mahallesi Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Bıyıklı, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu festivalin 100 yıldır devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"4'üncüsünü düzenlediğimiz festivalimize halkımızın gösterdiği ilgi için teşekkür ediyoruz. Bizim festivalimizin diğer festivallerden farklılığı 100 yıl önceki gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak, canlandırmak ve nesillerimize devretmek için buradayız. İnşallah bizden sonraki nesillerde devam ettirecektir. Tabi bu atmosfer kolay olmadı. Bu atmosferde dernek yönetimine, daha önceki dernek yönetimlerine muhtar ve ekibine, geçmişteki muhtarlarımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum."

"Büyük bir ilgi var"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de şöyle konuştu:

"Tabi Akçaabat'ımızda diğer ilçelerimizde olduğu gibi yaylalarımızda obalarımızda geleneksel şenliklerimiz var şu anda da Büyükoba'mızdayız. Akpınar'dayız, Akçaabat vadimiz olmak üzere şehrimizin birçok yerinden gelen misafirlerimiz, dışarıdan gelen gurbetçilerimiz, hemşehrilerimiz Sela çimeninde buluşuyoruz ve şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Çok da güzel oluyor, büyük bir ilgi var. Bu hem hasret giderme hem bir dayanışma örneği, bir olmak muhabbet etme ve bize teslim edilen bu toprakları aynı anlayışla geleceğe taşımak. Güzel bir faaliyetimiz."

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise, yaylaların destinasyon noktaları olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Yaylalardayız, yaylalarımızdayız. Yazın gelmesiyle birlikte hep beraber yaylalara çıkıyoruz ve buralarda şenliklerimiz var. Akpınar'da bu şenliklerimizden bir tanesi, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizin uğrak noktaları yaylalarımız destinasyon noktalarımız bunlar. Kültürümüzü yaşatıyoruz, horonumuzu yaşatıyoruz bunların hepsini bu şenliklerimizde icra ediyoruz. Akpınar'daki şenliğimiz de bunlardan bir tanesi."

Gülsüm Akyüz isimli vatandaş ise "Her sene yaparız, geleneğimizi yürütürüz. Geleneğimizi yürütmek çok güzel bir duygu. Gördükçe hoşumuza gidiyor" dedi.

Akpınar Büyükoba Göç Festivali Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Akpınar Büyükoba Göç Festivali Yapıldı - Son Dakika

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