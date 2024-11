Aksaray\'da Balık Tercihi Artıyor

Yerel

Survivor All Star\'ın ilk yarışmacısı belli oldu

Haber: Kemal Onur Atalay

(AKSARAY) - Aksaray'da vatandaşlar, et ve tavuk fiyatlarının yüksek olması nedeniyle balık almayı tercih etiklerini belirtti. Balık almaya çarşıya gelen Osman Çıtak, "Et çok pahalı yani piyasa pahalı, devamlı da çıkıyor zaten. Tavuk da zaten aynı ama balık milletin, garibanın işi" şeklinde konuştu. Balıkçı Cebrail Ok ise "Balığın kulağına kar suyu kaçtı artık. Bu hamsiler, büyük balıklar yenir artık" dedi.

Aksaray'da dede mesleği balıkçılığa devam eden esnaf Cebrail Ok, balık piyasasına ilişkin açıklamalarda bulunarak, güncel fiyatları paylaştı. Kırmızı et ve tavuk fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Ok, bu fiyatlar karşısında balık fiyatlarının uygun kaldığının altını çizdi.

Balığa olan talebin arttığını söyleyen Balıkçı Cebrail Ok, "Bizimki 1968'den bu yana dede mesleği, çocukluktan beri biz balıkçıyız. Bu senenin ilk karı yağdı, balığa talep biraz daha yükseldi. Geçen aya göre dün mesela felaket bir müşteri vardı. Balığın kulağına kar suyu kaçtı artık. Bu hamsiler, büyük balıklar yenir artık. Vatandaşlarımız bu zamana kadar 'balığın kulağına kar suyu kaçması lazım' diyordu. Artık tezgahlarımıza bekleriz sizi" dedi.

"Bir kilogram kanat 200; et 600; hamsi 150 TL"

Karadeniz hamsisi başta olmak üzere birçok balık çeşidi olduğunu ifade eden Ok, "İllaki enflasyona göre ete göre tavuğa göre balık uygun. Hamsi 150 TL aynı, fiyat değişmedi. Halkımıza 150 TL'ye taze güzel bir balık almasını tavsiye ederim. Köylülerimiz olsun, şehirlerimiz olsun öncelikle vatandaşlarımız olsun yani ete karşı balık uygun diyor. Bir kilogram balık 150 TL ete versen 600 TL, balık daha uygun doyurucu. Hapı yok, ilacı yok. Tavuktan ucuz, öyle diyebilirim. Bir kilogram kanat 200 TL, hamsi 150 TL" açıklamasında bulundu.

Balık fiyatlarını da açıklayan Ok, "Çupralar 250, levrekler 250, alabalık 180, palamut 130 TL, sazanlarımız 80 TL'dir. Ekmek arası balığımız var, hala 80 TL" dedi.

"Balık garibanın işi, herkese afiyet olsun"

Balık almaya gelen Osman Çıtak ise "Balık fiyatları bu sene iyi, uygun ve bol. Allah bereket versin. Ben 4 kilogram hamsi aldım, bazen bana ikram yapıyor 600 TL yapıyor ben 500 veriyorum. Bazen hiç para vermiyorum. Şimdi et çok pahalı yani piyasa pahalı, devamlı da çıkıyor zaten. Tavuk da zaten aynı ama balık milletin, garibanın işi, herkese afiyet olsun" şeklinde konuştu.