Aksaray'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şahıs Yakalandı

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Aksaray'da para karşılığı ses ve görüntü aktaran cihazlarla kişilerin ehliyet sınavını geçmesini sağlayarak usulsüzlük yapan şahıs, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda birçok elektronik düzenek ve cihaz ele geçirildi.

09.05.2024 14:06
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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da para karşılığı ses ve görüntü aktaran cihazlarla kişilerin ehliyet sınavını geçmesini sağlayarak usulsüzlük yapan şahıs, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbari çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, Eskil ilçesi mülki sınırları içerisinde ehliyet sınavlarında ses ve görüntü aktaran cihazlar ile usulsüzlük yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

KOPYA DÜZENEĞİ KURUP EHLİYETİ KAZANDIRACAKTI

Konu ile ilgili Eskil Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatları doğrultusunda yapılan araştırmalar sonucunda, R.A. isimli şahsın, öncesinde para karşılığında anlaştığı ve sınavlarda başarısız olan şahısların üzerine özel olarak elektronik düzenek yerleştirilmiş kıyafetler giydirerek ehliyet sınavına soktuğu tespit edildi. Söz konusu olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğü ve Eskil İlçe Jandarma  Komutanlığı ekipleri, R.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibin ardından 7 Mayıs 2024 tarihinde saat 18.00'de Eskil ilçesinde bulunan e-sınav merkezindeki ehliyet sınavına girecek olan M.E. isimli şahıs ile para karşılığında anlaşarak, üzerinde ses ve görüntü aktarma cihazı bulunan özel hazırlanmış kıyafetle sınava sokarak soruların cevaplarını bu cihazlar yoluyla aktardığı bilgisine ulaşıldı.

SINAV MERKEZİNE BAŞARILI OPERASYON

Sınav merkezine düzenlenen operasyon neticesinde; sınava giren M.E. ve sınav merkezinin yakınında park halinde bulunan araç içerisinden soruların cevaplarını aktaran R.A. ve Ş.E. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Sınava giren M.E. isimli şahsın üzerinde yapılan kontrolde; giymiş olduğu kazağın, göğüs kısmında dışarıdan görünmeyecek şekilde bir adet mini kamera, iç kısmına özel olarak gizlenmiş bir adet ses aktarım düzeneği, iç çamaşırının içerisine özel tasarlanmış bölümde bir adet görüntü aktarım ve bir adet kablosuz internet (Wİ-Fİ) cihazı ile kulağına özel olarak yerleştirilen kulaklık ele geçirildi.

ARACIN İÇİNDE TÜM TEÇHİZATA EL KONULDU

R.A. ve Ş.E. isimli şahısların üzerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramalarda ise; 3 adet mobil wi-fi, 3 adet cep telefonu, 9 adet mini gizli kamera, 8 adet kulak içi mini kulaklık, 23 adet mini lityum pil, 4 adet mobil ses aktarım cihazı, 2 adet mobil kamera görüntü aktarım cihazı, 3 adet, sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine özel düzenek yerleştirilmiş kazak, 3 adet sınava girecek şahıslara giydirmek için üzerine özel düzenek yerleştirilmiş atlet ve boxer, 2 adet taşınabilir güç kaynağı, 1 adet telefon bataryası ve şarj aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadele kapsamında titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir" denildi.

Aksaray\'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şahıs Yakalandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Yapan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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