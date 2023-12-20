Aksaray\'da Pazar Fiyatları Uçtu, Vatandaşlar Alışveriş Yapamıyor

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da pazara alışveriş yapmaya giden bir vatandaş, "Pazarda fiyatlar uçuk. 300 lira parayla geldim. 300 lira daha olsun para bitiyor pazardan çıkana kadar güç yetmiyor zorlaşıyor" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Daha hiçbir şey almadık ki, en ucuz mandalina, başka bir şey yok. Daha bir şey almadım, alsam buraya 500 lira da yetmez" ifadelerine yer verdi.

Ekonomik kriz market raflarını etkilediği kadar pazar tezgahlarını da etkilemeye devam ediyor. Aksaray'da kurulan semt pazarında vatandaşlar fiyatların pahalılığından dolayı kolayca alışveriş yapamamaktan, esnaf ise yüksek fiyatlar dolayısıyla bol satış yapamamaktan dert yanıyor.

"450 LİRAYA BİR ŞEY ALAMADIK, ÇOK PAHALI"

Pazara alışverişe gelen Aksaraylı bir vatandaş, "Ateş pahası her şey, bir mantar alıyorsun 80-90 lira, domates olmuş 35 lira, biber olmuş 60 lira daha ne bulalım biz? Pazara 400 lira ile geldim cebimde bir de 50 lira vardı onu da harcadım şu anda 450 liraya bir şey alamadık. Çok pahalı, çok pahalı" dedi.

Fiyatlardan dert yanan başka bir vatandaş ise, "Pahalı, 60 liraya biber mi olur? Fiyatların neden böyle olduğunu bilmiyoruz ki biz de bilsek ne olduğunu. Bütçede bir şey yok, maaş günü yatmadı daha" diyerek duruma tepki gösterdi.

"BİR ŞEY ALAMADIM, ALSAM BURAYA 500 LİRA YETMEZ"

500 lirayla pazara gelmesine rağmen alışveriş yapamadığını söyleyen bir vatandaş, fiyatların çok uçtuğunu söyledi. Bir başka vatandaş da pazara 300 lirayla geldiğini söyleyerek, "Pazarda fiyatlar uçuk. 300 lira parayla geldim. 300 lira daha olsun para bitiyor pazardan çıkana kadar güç yetmiyor zorlaşıyor" dedi.

Başka bir vatandaş, "Daha hiçbir şey almadık ki, en ucuz mandalina, başka bir şey yok. Daha bir şey almadım ben alsam buraya 500 lira da yetmez" ifadelerine yer verdi. Başka bir vatandaş ise, "Pahalı ekonomik durumlar işte ne olacak pahalı üretici, yetiştirici hepsini pahalıya mal ediyor bin lira ile geldim istediklerimin hepsini alırsam yetmez" eleştirisinde bulundu.

Başka bir vatandaş, "Pahalı buldum, ben 300 lira ile geldim. Hiçbir şey almadan gidiyorum, maalesef karşılamıyor" dedi.

"VATANDAŞ HANGİ BİRİNE YETİŞECEK?"

Pazarcı ise şunları söyledi:

"Pazarcılar olarak biz de gerçekten yıpranıyoruz. Dürüst konuşalım gerçekten de sebze pahalı, meyve de pahalı. Bunun sebebi biraz da üretim olacak. Biz üreteceğiz şimdi nar 15 lira, zeytin ihracat yapılıyor dolar lazım, dolar lazım olduğu için zeytinyağı çok yüksek oluyor. Bir sebzeyle bitmiyor ki iş. Adam çocuk okutuyor, arabası var, telefonu var, ev kirası var, yani bir bununla bitse sebzeyle bitmiyor. Vatandaş hangi birini yetiştirecek? Kolay değil, eskisi gibi değil. Eskiden geçim vardı ama şimdi zorlaştı. Çoluğa çocuğa bakamıyor vatandaş, gerçekten zor."