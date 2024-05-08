Aksaray\'da Taksilere Zam Geldi

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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası, taksimetre ücretlerine zam yapıldığını açıkladı. Taksici esnafı Bayram Ali Aslan, "Çok olmasına çok ama bizim de giderlerimiz de çok. Bugün ticari taksilerin en düşük sigortası 20 bin lira, sanayiye gidiyorsun bugün 5-10 bin liradan aşağıya çıkamıyorsun. Bir yağ bakımına 4 - 5 bin lira para veriyoruz, bu giderlere karşı vatandaş için çok ama bizim için fazla değil. Mazot fiyatları 45 lira, mazot giderleri çoğaldı zamlar normal" dedi.

Aksaray'da taksi ücretlerine zam geldi. Aksaray Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası, yeni tarifeyi duyurdu. Vatandaş için zamlı tarife yüksek gelirken, taksi esnafı ise maliyetler karşısında yapılan zammın o kadar da yüksek olmadığını dile getirdi. Yeni tarifeye göre taksilerde açılış ücreti 30 lira, kilometre başına ücret 35 lira, bekleme ücreti saati 210 lira ve indi-bindi ücreti 140 lira oldu.

"BU GİDERLER VATANDAŞ İÇİN ÇOK AMA BİZİM İÇİN DEĞİL"

Gelen zamları değerlendiren taksici esnafı Bayram Ali Aslan, "17 yıldır taksi esnafıyım, taksi ücretlerine zam geldi. Çok olmasına çok ama bizim de giderlerimiz çok. Bugün ticari taksilerin en düşük sigortası 20 bin lira, sanayiye gidiyorsun bugün 5-10 bin liradan aşağıya çıkamıyorsun. Bir yağ bakımına 4 - 5 bin lira para veriyoruz, bu giderlere karşı vatandaş için çok ama bizim için fazla değil. Mazot fiyatları 45 lira, mazot giderleri çoğaldı zamlar normal. Ücretler açılış 30 lira, kilometre 35 lira, 1 saat bekleme 220 lira, indi bindi 140 lira. Vatandaşın tepkisi bizim bir mağazaya girip fiyatları gösterdiğimiz gibi tepki gösteriyor ama alışıyor bizim alıştığımız gibi onlar da alışıyor" diye konuştu.

"HAVAALANINA GİREMİYORUZ, YAZIN PERİŞAN OLACAĞIZ"

Taksici esnafı Birol Kön, taksicilerin bazı sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Biz havalimanlarına giremiyoruz. Müşteri geliyor gurbetçi sezonu geliyor, milletvekillerimizle görüşmüştük. Herhangi bir bilgi gelmedi biz yazın biz perişan olacağız. Buradan sesleniyorum sayın milletvekillerine, bize söz vermişti ama herhangi bir cevap vermedi. Sayın Hüseyin Altınsoy'a sesleniyorum; bize söz vermiştiniz. Yaz geldi bizim çoluğumuz çocuğumuz ne yiyecek? Gurbetçi ayına gireceğiz. Sayın vekilim, Nevşehir Havaalanı'nı arasın, beni karşıla desin karşılayamam. 1989'da çıkan kanuna göre bizi almıyorlar, bize yardımcı olsunlar bizim isteğimiz o şu anda. Yeni zam aldık herhangi bir açılış yapamadık, ilk başlarda zorluk çekiyor vatandaş ama alışıyor. Mazot 42 lira, yevmiye olarak hesaplarsak maliyetleri kurtarır."