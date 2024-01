Aksaray\'da yangında evleri yanan çift, 2 yıldır yapılmayan evlerini istiyor

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray Gülağaç ilçesine bağlı Camiliören köyünde yaşayan Zeynep ve Cahit Oral çiftinin evi iki yıl önce yandı. Oral çifti, dönemin Gülağaç Kaymakamı Tunahan Nas'ın kendilerine anahtar teslim ev yapılacağı sözü verdiğini, ancak 2 senedir evlerinin yapılmadığını söyledi.

"YANGINDAN SONRA GELMEDİLER"

Eşinin işitme engelli olduğunu ifade eden Zeynep Oral, "Eşim işitme engelli, iki sene önce evimiz yandı. Kaymakam bey geldi evimiz yapılacaktı. Biz dört çocukla kaldık, 'ev yapılacak' dediler ama yapmadılar. Evimiz yandıktan sonra Kaymakam bey ve muhtar geldi. Proje falan istediler, tapu istediler, onu aldık verdik ama yapmadılar. Yangından sonra bir daha gelmediler, bize bir 20 bin lira destek verdiler. İki yıldır bekliyoruz" dedi.

Cahit Oral ise şunları söyledi:

"İki sene önce benim evim yandı. Daha sonra ev yapılacak dediler bana konteyner getirdiler, sonra onu da aldılar gittiler. Evi başlattılar yarım kaldı. Böyle bir kümeste yaşıyoruz, köpek bile yaşamaz burada. İçeriye girin bakın, ben Türkiye'nin vatandaşıyım. Bana yardım olmadıktan sonra ben ne yapacağım? Burada yaşamanın bir manası yok, maddi durumum da yok. Geliyorlar beni burada şikayet ediyorlar ineği var diye. Benim ineğim yok, benim hiçbir şeyim yok. Bir ceketim var alır çıkar giderim. Dört tane çocuğum var, her yer akıyor. Evin çatlaklığına bakın. Burası yıkıldığı zaman 6 tane can verecek burada. Ben maddi bir destek istiyorum, buraya ev yapılmasını istiyorum. Yapılacak dediler, bana bir 20 bin lira para verdiler, 15 bin lira da AFAD verdi, 35 bin lira. Ben zaten kumunu çimentosunu aldım, ustanın parasını da ben verdim, bir an önce bu evin yapılmasını istiyorum."