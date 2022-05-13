Aksaraylı Gençten, Konut Teşviklerine Tepki: "Anada Yok, Babada Yok. Bir Kuru Maaş, Bir Çocuk, Bir Ben, Bir de Kira. Asgari Ücret, Kira 1200 Lira.... - Son Dakika

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaraylı bir genç, açıklanan konut teşviklerine; "Oradan indiriyorlar, bu taraftan çıkartıyorlar. İmkanı var mı? Ben 80 yıl sonra alacağım. Anada bir şey yok, babada bir şey yok, atada bir şey yok. Kuru maaş ile bir çocuk, bir ben, bir de kira. Asgari ücret, kira 1200 lira. Bizden olmaz. Anayı babayı unuttuk. Burada çalış, çalış çalış" tepkisini gösterdi.

Aksaray'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan konut teşviklerini değerlendirdi. Yurttaşlar, teşviklerle birlikte ev alıp alamayacakları sorusuna yanıt verdi. Öğretmen Duygu Bingöl Toptaş, şunları söyledi:

"Eşimle beraber, ikimiz de çalışıyoruz. Ona rağmen çok zor geçiniyoruz, çocuklar var, hayat koşulları çok zor. Ek iş yapanlar bile hayatlarını zor idame ediyorlar. Kaldı ki mal, mülk sahibi olmak… Şu anda hayal. Ekstra, pasif bir geliriniz olursa belki. Onun için de ciddi bir portföyünüz olması lazım. İsterse dört tane asgari maaş eve girse, bu hayat koşullarında mümkün olduğunu sanmıyorum."

Bir başka vatandaş ise "Faizleri düşürdü, ev fiyatları arttı. Yüzde 30-40. Ortalama 10 bin lira giriyor evimize. Maaşlardan beş gün sonra elimizde para kalmıyor. Para kazanmadan, nasıl ev alacaklar? Kirasını veremiyor, ev nasıl alacak" dedi.

Başka bir Aksaraylı, "Çok güzel bir fırsat. Fakat ev sahiplerinin çok büyük fırsatçılık yapacağını düşünüyorum. Şimdiden 100 bin, 150 bin arttığını duydum. Biz onu da alamayız. Çok zor. Güzel bir birikimi olmayanın ev alamayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Genç bir Aksaraylı, "Şimdi tamam, faizler düştü. Ev 300 (bin lira) ise 500 (bin lira) oldu. Oradan indiriyorlar, bu taraftan çıkartıyorlar. Keşke asgari ücret 3 binde kalsaydı. İmkanı var mı? Ben 80 yıl sonra alacağım. Anada bir şey yok, babada bir şey yok, atada bir şey yok. Kuru maaş ile bir çocuk, bir ben, bir de kira. Asgari ücret, kira 1200 lira. Bizden olmaz. 2019 yılında çok çok iyiydik. Köye gidemiyorum. Anayı babayı unuttuk. Burada çalış, çalış çalış" tepkisini gösterdi.