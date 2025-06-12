Alaa Al-Najjar İtalya\'ya Götürüldü

İsrail'in Gazze saldırılarında 10 çocuğundan 9'unun kaybeden Filistinli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar, hayatta kalan oğlu ile birlikte tedavi için İtalya'ya getirildi.

İsrail, 23 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda Nasser Hastanesi'nde görevli Filistinli çocuk doktoru Alaa Al-Najjar'ın evini vurmuş, saldırıda Filistinli doktorun 10 çocuğundan 9'unun kaybetmiş, eşi Hamdi Al-Najjar ve 11 yaşındaki bir çocuğunun ise ağır yaralanmıştı. Alaa Al-Najjar ve hayatta kalan son 11 yaşındaki çocuğu Adam al-Najjar ile birlikte İtalya'ya getirildi. Dün akşam saatlerinde Milano ulaşan Al-Najjar, Linate Havalimanında İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından karşılandı. İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Adam al-Najjar'ın İtalya'da tedavi edileceği kaydedildi. Açıklamada, Filistinli doktor ve oğlunun yanı sıra 17 yaralı ile yakınlarının da aralarında bulunduğu 70 kadar Filistinlinin İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait 3 C-130 nakliye uçağıyla İtalya'ya tahliye edildiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, son operasyonla birlikte Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin şimdiye kadar Gazze'den 150 yaralı Filistinliyi tedavi için İtalya'ya getirdiğini söyledi.

İtalyan basınına konuşan Alaa Al-Najjar, oğlunun durumunun stabil olduğunu ifade ederek sol kolunun kötü durumda olduğunu, kemiklerin kırıldığını ve sinirlerin hasar gördüğünü söyledi. - MİLANO