Alanya avokadosu ve gölevez bitkisi sağlıksız cipslere meydan okuyacak

Alanya Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve BAKA iş birliğinde Alanya Girişimcilik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve'de, Alanya Üniversitesi'nin "Alanya avokadosu ile sağlıklı atıştırmalık" girişimcilik proje fikri birinci oldu.

Alanya Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) iş birliğinde Alanya Girişimcilik Zirvesi yapıldı. Alanya üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden Doç. Dr. Esra Mankan'ın koordinatörlüğünü yürüttüğü, araştırma görevlisi Ayşe Muslu ile sunduğu "Avogusto-Alanya avokadosu ile sağlıklı atıştırmalık" girişimcilik proje fikri, Alanya Girişimcilik Zirvesi'nde yarışma jürisine sunuldu.

"Alanya avokadosu ile sağlıklı atıştırmalık" girişimcilik proje fikri, 36 proje arasından, jüri tarafından birincilik ödülüne layık görüldü. Alanya Girişimcilik Ödülünü Meclis Başkanı Mehmet Kural'dan alan Doç. Dr. Esra Mankan, birinci olan projeleri hakkında bilgiler aktardı. Girişimcilik kültürünün yayılması ve fikirlerin hayata geçmesinin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mankan, yarışma öncesinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda 1 ay süren eğitimlerin gerçekleştiğini hem yüz yüze hem de çevrim içi eğitimler aracılığı ile eğitmen Uraz Yekeler ve Gürol Üzenç tarafından projelere destek verildiğini aktardı. Projelerinde hem avokado hem de gölevez bitkisini kullandıklarını söyleyen Doç. Dr. Mankan; özellikle çocuklar, çölyak hastaları ve sporcular için yüksek lifli bol proteinli bir ürün ortaya çıkarmak için çalışmalara başladıklarını, TÜBİTAK 1005 projelerinin ise yolda olduğunu söyledi.

"Cipslere alternatif, sağlıklı gıda ürünü geliştirildi"

Avokado ve soya proteininin vücut için önemli besin kaynakları olduğunu vurgulayan Mankan, şu bilgileri aktardı:

"Atıştırmalıklar, genellikle kalorisi yüksek ancak besin değerleri açısından yetersiz sayılan gıdalar olup konunun bilim uzmanları tarafından da oldukça sağlıksız olarak nitelendirilmektedir. Son on yılda, sağlıksız atıştırmalık pazarı hızla büyümekte. Bu artışla birlikte koroner kalp damar hastalıkları, diyabet, obezite, morbid obezite gibi birçok hastalığı da beraberinde gelmekte. Bu proje ile sağlıklı geleneksel cipslere alternatif bir gıda ürünü geliştirilecek olup geleneksel cipslere göre daha yüksek protein içeriğine sahip besin değeri artırılmış cipsler tüketicinin beğenisine sunulacaktır. Proje avokadolu soya proteinli gölevez cipsi ile tüketiciye daha zengin bir ürün çeşitliliği sunmayı ve sağlıklı atıştırmalıklarla protein alımını artırmayı amaçlamaktadır. Bu sayede toplumda daha sağlıklı beslenme teşvik edilecek ve besin değeri yüksek gıda çeşitliliğinin artırılması yoluyla toplumun genel sağlık durumu desteklenebilecektir. Bu tarz projeler, yerel gıda endüstrisinin gelişmesinde ve sağlıklı büyümenin teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Önerilen proje ile avokado, gölevez ve soya gibi yerel kaynaklardan yararlanarak ürün geliştirilecek ve yerel kaynakların kullanımı ile yerel ve sağlıklı atıştırmalık seçeneklerinin geliştirilmesi sağlanacaktır böylelikle sağlıklı alternatifler sunarak pazarda benzersiz bir konum elde edilebilir. Bu proje, yerel ürünleri kullanarak yeni bir atıştırmalık modeli geliştirme potansiyeline sahiptir."

Esra Mankan, projede kullanılacak avokado, gölevez bitkisi ve soya gibi ürünlerin yerel kaynaklardan temin edileceğini de sözlerine ekledi.

"Ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak girişim"

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, 36 proje arasından birinci seçilen projeleri hakkında, "Alanya Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi aracılığı ile ses getiren çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Teknoloji Transferi Ofisi ile, üniversitenin bilimsel potansiyelini yükseltmeyi, endüstri ve toplumla buluşturmayı hedefliyoruz. Geleceğin teknolojik gelişmelerine yön verecek projeleri destekleyerek, üniversitenin adını ulusal ve uluslararası alanda daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, öğrenci ve akademisyenlerin, bilgi ve projelerini ticarileştirmelerine imkan tanıyacak projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacağız. Alanya Üniversitesi'nin Teknoloji Transferi Ofisi, bilimsel bilginin ticarileştirilmesi ve endüstri ile iş birliği konularında önemli bir köprü görevi üstleniyor. Bu girişim, üniversitenin sadece eğitimde değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon alanında da öncü bir kurum olma vizyonunu güçlendirmeye katkıda bulunacak" ifadelerini kullandı.

Zirveye; Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mehmet Kural, Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Feyzullah Uludağ ve Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Dr. Meral Sayın yer aldı. - ANTALYA