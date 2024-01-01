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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti - Son Dakika
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2023 yılının son saatlerinde görev başındaki kolluk kuvvetlerini ve kentteki hastaneleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Yeni yılın ilk bebeklerini ve ailelerini de ziyaret eden Başkan Yücel, sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine başarılar diledi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kolluk kuvvetlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti
01.01.2024 - 11:23,
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Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2023 yılının son saatlerinde görev başındaki kolluk kuvvetlerini ardından kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutladı. Başkan Yücel yeni yılın ilk bebeklerini ve ailelerini de ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2024 yılına girerken sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerini unutmadı. Yılbaşı gecesi görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte ilk olarak Mahmutlar Kent Tipi Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Alanya İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen İlyas Acar ve Karakol Komutanı Hikmet Altınsoy'dan karakol ve yılbaşında jandarma bölgelerinde alınan güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgi alan Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel, Jandarma personellerinin yeni yılını kutlayarak iyi görevler dilediler.

Ardından Alantur Uygulama noktası, Cumhuriyet Şehit Coşkun Nazilli Polis Merkezi Amirliği, Özel Harekat Ekipleri, Devriye Ekipler Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri Amirliği ziyaret edilirken son olarak Zabıta görevlilerini ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ziyaret edildi. Başkan Yücel ve Kaymakam Ürkmezer, görev başındaki kolluk kuvvetlerinin yeni yıllarını kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Sağlık çalışanlarını ve yenidoğanları ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yeni yıla dakikalar kala kentteki hastaneleri ziyaret ederek sağlık çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarının yeni yıllarını kutladı. Yeni yılın ilk bebeklerini de unutmayan Başkan Yücel aileler ve yenidoğan bebeklere hediyeler vererek sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

"2024 yılı bütün insalığa sağlık, huzur ve mutluluk getirsin"

2024 yılının ilk dakikalarında kentteki hastaneleri ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Bir yılı daha geride bıraktık. 2024 yılının ülkemize, milletimize, Alanya'mıza ve tüm Dünya'ya sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA
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