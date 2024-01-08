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Alanya'da Alkol Alan Belarus Uyruklu Turist Denizde Boğuldu - Son Dakika
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Alanya'da Alkol Alan Belarus Uyruklu Turist Denizde Boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil için gelen Belarus uyruklu Aliaksei Shubara, alkol aldıktan sonra yasak olmasına rağmen denize girdi. Dalgaların arasında kaybolan Shubara, yapılan arama sonucunda bulundu ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alanya\'da Alkol Alan Belarus Uyruklu Turist Denizde Boğuldu
08.01.2024 - 09:39,
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Antalya'nın Alanya ilçesinde alkol aldıktan sonra denize giren Belarus uyruklu Aliaksei Shubara (39) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Keykubat Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için arkadaşları ile Alanya'ya gelen Belarus uyruklu Aliaksei Shubara (39), alkol aldıktan sonra yasak olmasına rağmen denize girdi. Bir süre sonra şahıs dalgaların arasında kayboldu. Arkadaşının yardım istemesi ile olay yerine Sahil Güvenlik, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada bulunan Aliaksei Shubara, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Şahıs doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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