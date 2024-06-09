Alanya'da vatandaşlardan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da vatandaşlardan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Alanya ilçesinde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'in Gazze kentindeki saldırıları devam ederken, Türkiye'den de tepkiler sürüyor. Alanya Hacet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İsrail'in saldırılarına karşı sloganlar atarak protesto etti.

09.06.2024 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da vatandaşlardan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin'in Gazze kentindeki saldırıları yaklaşık 8 aydır devam ederken, Türkiye'den de bu katliamlara tepkiler sürüyor. Direniş Çadırı Sivil İnisiyatif adına Alanya Hacet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Meydanda toplanan vatandaşlar Filistin ve Türk bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attılar.

Oluşum adına basın açıklaması okuyan Mücahit Mecek, "Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk her gün katliama uğramaya devam ediyor. 7 Ekim'den bugüne artık takvimlerin, mevsimlerin bir anlamı kalmadı. Son yüzyılın en barbar ordusu olan katliamcı ve işgalci İsrail ordusu her geçen gün tüm insanlığın midesini bulandıran yeni bir katliama imza atıyor. İsrail nasıl iktidar ve sermaye sahiplerinin gücünü arkasında hissediyorsa halklara düşen görev Filistin halkının izzetli direnişinin yanında olmaktır. Halkların Gazze sınavı aynı zamanda sömürge ve emperyalizm tarihinin de imtihanıdır. İsrail'in destekçisi sömürge aparatları insanlığa karşı nasıl menfaat çatısı kurdularsa vicdanlı insanlar da izzetli bir direnişin yanında bir duvarın tuğlaları gibi saf tuttular. Yasaklara, engellere, Siyonist çetelerin polis destekli saldırılarına, disiplin cezalarına, okuldan ihraçlara, gözaltılara ve tutuklamalara rağmen kahramanca direniyorlar. Egemenler ise Filistin'in yanında oldukları beyanına karşı işbirlikçilere yaptırım uygulamak yerine insanlık için ayağa kalkanların yakalarına yapışıyorlar. Yine de yılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Filistin, Antalya, Türkiye, İsrail, Alanya, Gazze, Dış Politika, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da vatandaşlardan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
09:53 Kulislerde konuşuluyor Torba yasada doğal gaz desteği de olacak Kulislerde konuşuluyor! Torba yasada doğal gaz desteği de olacak
09:50 Sevgililer Günü’nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı
09:41 Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:01:03. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da vatandaşlardan İsrail'in Gazze saldırılarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement