Alanya'da Tropikal Meyve Festivali sona erdi: En ağır avokado 760 gramla birinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alanya'da Tropikal Meyve Festivali sona erdi: En ağır avokado 760 gramla birinci oldu

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Tropikal Meyve Festivali, renkli etkinlikler ve atölyelerle sona erdi. Festivalde en ağır avokado yarışmasını 760 gramla Ali Hüddoğlu kazandı. Festivalde ünlü şefler lezzetli tarifler sunarak katılımcılarla buluştu.

03.11.2024 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da Tropikal Meyve Festivali sona erdi

En ağır avokado 760 gramla birinci oldu

ANTALYA - Alanya Belediyesi'nin bu yıl 3. kez düzenlediği Tropikal Meyve Festivali, üç gün boyunca birbirinden renkli etkinlikler, stantlar, atölyeler, yarışmalar ve konserler eşliğinde gerçekleştirildi.

Vatandaşlar eğlence dolu bir Pazar günü geçirebilmek için festivalin üçüncü gününe de yoğun ilgi gösterdiler. Sabah saatlerinde stantların açılmasıyla başlayan son günün ilk konuğu Şef Nevin US oldu. Şef Nevin US 'Tropikal Meyveli Ekmekler' atölyesini gerçekleştirdi ve katılımcılara birbirinden lezzetli tarifler verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, US'a, hediye takdim etti. Ardından festivalin sunuculuk görevini üstlenen ünlü televizyoncu Elif Korkmazel, 'Sıfır Atık Mutfaklar ve Öneriler' adlı atölyesinde vatandaşlarla buluştu. Evlerde çöpe atılan pek çok ürünle neler yapılabileceğini anlatan Korkmazel'e, Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, hediyesini takdim etti.

Festival mutfağında Sevinç ve Akkoyun vardı

Tüm Türkiye'de tanınan ve sevilen şeflerden olan Eyüp Kemal Sevinç, son gün sahneye çıkan isimlerden oldu. Şef Sevinç, tropikal meyvelerin Türk Mutfağı'ndaki yeri ile ilgili lezzet dolu bir atölye gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik vatandaşlarla birlikte programı takip etti. Festivale yoğun ilgi gösteren halka teşekkür eden Başkan Özçelik, Şef Sevinç'e, sanatçı Merve Karlı'nın portakal temalı Alanya tablosunu hediye etti. Festivalin son konuğu ise oyuncu yazar ve televizyon yıldızı Açelya Akkoyun oldu. Alanya'nın Tropikal Mutfağı atölyesi ile lezzetli tarifler veren Akkoyun, izleyicilerin sorularını da yanıtladığı bir söyleşi yaptı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Açelya Akkoyun'un yemeklerini tattı ve sanatçı Merve Karlı imzalı bir tablo hediye etti. Başkan Özçelik ve Açelya Akkoyun, festival mutfağında görev alan Alanya Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencilerine sertifikalarını verdi.

En ağır avokado 760 gram

Festivalin son gününde En Ağır Avokado Yarışması da gerçekleştirildi. 760 gramlık avokadosuyla Ali Hüddoğlu birinci, 605 gramla Sabri Türkyılmaz ikinci ve 551 gramla üçüncü olan Recep Karaçomak üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Kazanan isimlerin ödüllerini Başkan Özçelik takdim etti. Başkan Özçelik festivalde emeği geçen herkese ve katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Gastronomi, Festival, Alanya, Tarım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya'da Tropikal Meyve Festivali sona erdi: En ağır avokado 760 gramla birinci oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:11 Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
17:49 Yavaş’ın, “Yörüngesini şaşıran ben değilim“ çıkışına Özel’den net yanıt Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" çıkışına Özel'den net yanıt
15:49 BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027’de erken seçime gidilebilir BBP Genel Başkanı Destici: Anayasa değişikliği olmazsa 2027'de erken seçime gidilebilir
14:57 Ali Koç, Galatasaray’a demediğini bırakmadı Ali Koç, Galatasaray'a demediğini bırakmadı
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
14:38 Küçük Şirin’i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu Küçük Şirin'i öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
14:17 Real Madrid’in Ancelotti kararı Arda’yı da mahvedecek Real Madrid'in Ancelotti kararı Arda'yı da mahvedecek
14:13 ’’Diva’’ Bülent Ersoy’dan dans şov ''Diva'' Bülent Ersoy'dan dans şov
14:02 Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı Türkiye savunma sanayi ihracatında rekor kırdı
13:56 Jennifer Lopez Trump’a sert çıktı: ’’Bu topraklar hepimizin’’ Jennifer Lopez Trump'a sert çıktı: ''Bu topraklar hepimizin''
13:55 Sapık milyarder Epstein’in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı Sapık milyarder Epstein'in Trump ile ilgili ses kaydı sızdırıldı
13:42 ’’Dünyanın en çekici paraşütçüsü’’ gökyüzünde evlendi ''Dünyanın en çekici paraşütçüsü'' gökyüzünde evlendi
13:26 Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi
13:17 Fenerbahçe’nin borcu belli oldu Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 22:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Tropikal Meyve Festivali sona erdi: En ağır avokado 760 gramla birinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.