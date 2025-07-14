Alanya semalarında 1600 metrede Türk bayrağı dalgalandırıldı - Son Dakika
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Alanya semalarında 1600 metrede Türk bayrağı dalgalandırıldı

Alanya semalarında 1600 metrede Türk bayrağı dalgalandırıldı
14.07.2025 18:21
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır" etkinliğinde Türk bayrağı, para motor uçuşu, paraşüt atlayışı, yamaç paraşütü ve dalış ile dalgalandırıldı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır" etkinliğinde Türk bayrağı, para motor uçuşu, paraşüt atlayışı, yamaç paraşütü ve dalış ile dalgalandırıldı. Lokma dağıtımı, belgesel gösterimi, Alanya Garnizon Şehitliği ziyareti de gerçekleşti.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, çeşitli etkinliklerle anılmaya başlandı. İlk etkinlik geçtiğimiz Cuma günü Emine Özmüftüoğlu Camii'nde şehitler adına okutulan Mevlid-i Şerif'in ardından ALKÜ tarafından cami önünde lokma dağıtımı yapıldı. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'ün de katıldığı lokma dağıtımında ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan cami cemaatine lokma ikramında bulundu.

ALKÜ'lü sporcular, gökyüzünden derinliklere birlik mesajı verdi

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi düzenlediği "Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır" sloganıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir dizi etkinliklere imza attı. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından para motor uçuşu, paraşüt atlayışı, yamaç paraşütü ve dalış olmak üzere 4 farklı etkinlik yapıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü mezunu THK Eğitmen Pilotu Recep Aykut, yamaç paraşütü ile Türk bayraklı uçuş yaptı. Ardından Rekreasyon Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Mustafa Kaya ve deneyimli dalgıç ekibiyle birlikte Fethiye Akvaryum Koyunda 30 metre derinlikte Türk bayrağı açtılar. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Zaferin Adı Türkiye temasıyla ALKÜ Rekreasyon Yüksek Lisans öğrencisi Hamit Şek, Alanya semalarında anlamlı ve etkileyici bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Hamit Şek ve paramotor pilotu Bahadır Ahmet Yalçın, Alanya semalarına yaklaşık bin 600 metre yüksekliğe çıkarak Türk bayrağını yarım saat boyunca gökyüzünde gururla dalgalandırdı. Ardından, Hamit Şek, serbest paraşütle atlayarak tarihi Kleopatra Plajında güvenli bir iniş yaptı. "Zaferin Adı Türkiye: Gökyüzünden Derinliklere Birlik Mesajıdır" sloganıyla yapılan bu özel etkinlikte, 15 Temmuz'un demokrasi ruhu ve milli direnişi yeniden hatırlatıldı. Şehitler rahmetle, gaziler minnetle anıldı.

Sporcular gururlarını anlattı

Etkinlik sonrası konuşan Hamit Şek, "Bu uçuş, sadece sportif bir gösteri değil; aynı zamanda milli hafızamıza kazınmış bir direniş gününe duyduğumuz saygının ifadesidir. ALKÜ öğrencisi, bir eğitmen ve King Yamaç Paraşütü'nün kurucusu olarak bu sorumluluğu taşımanın gururunu yaşadım. Ay Yıldızlı bayrağımızı gökyüzünde taşımak, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak benim için bir onurdu. Unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen paramotor pilotu Bahadır Ahmet Yalçın ise konuşmasında, "Böyle özel bir uçuşun parçası olmak gurur verici. Bu milletin değerlerine gökyüzünden bir selam gönderdik" diyerek duygularını dile getirdi. Alanya halkı ve turistlerin ilgiyle takip ettiği atlayış, gün batımında Kleopatra Plajına inişle son bulurken hem görsel hem de duygusal açıdan unutulmaz bir anı olarak hafızalara kazındı.

Şehitlikte dua edildi

ALKÜ Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Uçkaya ve MYO personelleriyle birlikte Alanya Garnizon Şehitliğini ziyaret ettiler. Ziyarette şehitlerin mezarlarına su döken heyet, dua ederek şehitlikten ayrıldılar.

Tıp Fakültesinde gazi karakoca 15 temmuz gecesini anlattı

Bir diğer etkinlik ise Tıp Fakültesinde gerçekleşti. ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Erenler, beraberinden akademik ve idari personelle birlikte Tüm Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı ve aynı zamanda 15 Temmuz Gazisi Murat Karakoca ile video konfrans üzerinden konferans gerçekleştirildi. Toplantıda 15 Temmuz gazisi Karakoca tarafından 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıkları aktarıldı. Konferansın devamında 15 Temmuz'un ülkemiz açısından önem ve zaferi üzerine konuşma yapıldı. Başkan Murat Karakoca ülkemizin bir daha böyle bir duruma düşmemesi için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konferansın sonrasında Dekan Prof. Dr. Erenler ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan "Vakit Gelir: 15 Temmuz Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz" belgeseli izlendi.

Etkinlikler devam edecek

ALKÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 16 Temmuz'da da devam edecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kestel Yerleşkesinde aşure ikramı yapılacak. Daha sonra ALKÜ İdari, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde, "Zaferin Adı Türkiye" isimli 15 Temmuz fotoğraf sergisinin ardından Doç. Dr. Tolga Öztürk tarafından "15 Temmuz Direnişi ve Türkiye'nin Uluslararası Sistemdeki Yeri" isimli konferansta vatandaşlarla bir araya gelecek. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 16 Temmuz'da yapılacak etkinliklere tüm Alanyalıları davet ederek, "Milletimiz; Çanakkale'de, Küt'ül-Amare'de, Sakarya'da nasıl dimdik durmuşsa 15 Temmuz gecesi de aynı kararlılıkla iradesine sahip çıkmıştır. Tarih boyunca esareti kabul etmeyen bir millet olarak kahramanlık genlerimizi 15 Temmuz'da yeniden ortaya koyduk" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya semalarında 1600 metrede Türk bayrağı dalgalandırıldı - Son Dakika

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