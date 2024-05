Yerel

Alaşehir'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Cumhuriyetin 100. yılında 100 öğrenciyle kitap okudular

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 'Okuyorum, geleceğimi dokuyorum' etkinliği gerçekleştirdi

MANİSA - 2023/2024 eğitim öğretim yılında Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılında hayata geçirilen projeler kapsamında, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle 100 öğrencinin katıldığı ve hazırlanan 14 projeden birisi olan 'Okuyorum, geleceğimi dokuyorum' kitap okuma yarışmasında her kategoride okul birincisi olan öğrenciler ve onlara eşlik eden öğretmenlerin katıldığı kitap okuma etkinliği yapıldı.

Alaşehir Kongre Parkı'nda yapılan etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere katılarak, kitap okumaya destek verdi.

Öğrencilere kitap okumayı sevdirebilmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek, çocukları biraz olsun sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırmak, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek, amacıyla 2023/2024 eğitim öğretim yılında Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. Yılında hayata geçirilen, 14 projeden biri olan 'Okuyorum, geleceğimi dokuyorum' kitap okuma yarışmasına her kategoride okul birincisi öğrenciler ve onlara eşlik eden öğretmenlerle birlikte kitap okuma etkinliği ilkokullarda 3. ve 4. sınıf, ortaokullarda 5. ve 6. sınıf, liselerde ise 9. ve 10. sınıflar seviyesinde eğitim gören öğrenciler arasında, 2023 yılı aralık ayı içerisinde komisyondaki öğretmenler tarafından her kategori için seçilen ikişer kitabı okudu ve her okul kendi bünyesinde yarışma yaparak okulu temsil edecek okul temsilcisi öğrencileri seçti. Seçilen öğrenciler, öğretmenler ve sivil toplum örgütleri etkinlikte kitap okudu.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Okulların seçtiği bu öğrencilerimiz, müdürlüğümüz tarafından öğrencilere kitap okumayı sevdirebilmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek, çocukları biraz olsun sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırmak, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirmek amacıyla Alaşehir Kongre Parkı'nda kitap okuma etkinliği yaptık. Etkinliğe okullarını temsilen katılan öğrencilerimiz öncülük ederek örnek oldu." dedi.

Öğrenciler ise kitap okuyarak, okumaya öncülük ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.