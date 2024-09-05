Alaşehir'in En Güzel Üzümü Belirlendi - Son Dakika
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Alaşehir'in En Güzel Üzümü Belirlendi

Alaşehir'in en güzel üzümü seçildi Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında düzenlenen etkinliklerden ilçenin en güzel üzümü jüri üyeleri tarafından seçildi.

05.09.2024 19:56
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Alaşehir'in en güzel üzümü seçildi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında düzenlenen etkinliklerden ilçenin en güzel üzümü jüri üyeleri tarafından seçildi. 57 üreticinin katıldığı yarışmada en güzel üzümü yetiştiren çiftçiye tam altın hediye edildi.

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi tarafından ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen "En Güzel Üzüm" yarışması düzenlendi. 57 üreticinin katıldığı yarışmada jüri üyeleri salkım yapısı, tat, renk ve tane şekli üzerinden değerlendirme yaptı. Yarışmada konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün çok güzel bir gün. Kurtuluşumuzun 102. yıl dönümü. Üreticilerimizin ürünleri burada sergileniyor. Hepsi birbirinden nadide üzümler. Eminim ki jüri üyelerimiz birinci, ikinci, üçüncü seçmekte zorlanacaktır. Biz bu etkinliği düzenliyoruz çünkü görevlerimizden bir tanesi de yöresel ürünlerimizi ön plana çıkarmak. İşte bizim de el emeği göz nurumuz Alaşehir'in üzümü. Biz yaş ve kuru üzümde rekolte anlamında Türkiye'de başı çeken ilçelerden birisiyiz. Bu anlamda hem üzümümüzü tanıtarak hem de hak ettiği değeri bulması amacıyla bu etkinlikleri düzeliyoruz. Bugün anlamlı bir gün Alaşehir'in 102. kurtuluş yıl dönümü ben bu vesile ile başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de Allah'tan sağlıklı ömürler diliyorum. Yarışmaya katılan tüm katılımcılara Alaşehir'in tanıtımına katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmada birinci Necati Kaya, ikinci Songül Akduman ve üçüncü Yusuf Sarıkaya oldu. Dereceye giren yarışmacılardan birinciye tam, ikinciye yarım ve üçüncüye çeyrek altın hediye edildi.

İlçenin en güzel üzümünü yetiştiren Necati Kaya, "Her yıl dereceye giriyordum. Sürpriz olmadı" derken yarışmanın ikincisi Songül Akduman, "Ben beklemiyordum, sürpriz oldu" dedi.

Öte yandan yarışmaya katılan tüm üreticilere Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kelter desteği sağlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaşehir'in En Güzel Üzümü Belirlendi - Son Dakika

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