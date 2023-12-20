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Albayrak Grubu'nun 10. Yılına Adım Attığı Hat Eserleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Albayrak Grubu'nun 10. Yılına Adım Attığı Hat Eserleri Sergisi Açıldı

Albayrak Grubu'nun 10. yılına adım attığı hat eserleri sergisi 'Besmele-i Şerif' temasıyla Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Albayrak Grubu\'nun 10. Yılına Adım Attığı Hat Eserleri Sergisi Açıldı
20.12.2023 - 10:47,
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Albayrak Grubu'nun 10. yılına adım attığı hat eserleri sergisi "Besmele-i Şerif" temasıyla Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Albayrak Grubu yöneticileri katıldı.

Albayrak Grubu'nun 10 yıldır sürdürdüğü ve her sene farklı bir konunun ele alındığı Hat Eserleri Sergisi'nde bu yılın teması "Besmele-i Şerif" oldu.

Tophane-i Amire'de sanatseverlerle buluşan sergi 13 usta hattatın çalışmalarından oluşuyor. Geçen yıllarda Albayrak Hat Eserleri Takvimlerinde 35 farklı hattata kapak eserleri de dahil olmak üzere 130 eser yazdırıldı; tüm temaları barındıran bu 130 eser de açılışta sanatseverler için tekrar görücüye çıktı.

"Hat sanatında gördüğümüz eserlerin pek çoğu Kuran'dan ayetleri ihtiva ediyor"

Açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Süleyman Çelebi hazretleri mevlid-i şerifine şöyle başlar 'her şey besmele ile başlar.' Peygamber Efendimiz de şöyle buyurur. 'Kim bir işe besmelesiz başlarsa o işin sonu bereketsiz olur.' Hat sanatı Kur'an'la özdeşleşmiştir.

Hat sanatında gördüğümüz eserlerin pek çoğu Kur'an'dan ayetleri ihtiva ediyor. O açıdan Kur'an-ı Kerim'in nüzulü nasıl mucize ise okunması tilaveti nasıl mucize ise hıfzı ezberlenmesi nasıl mucizeyse işte yazılması da onun mucizevi özelliklerinden birisidir. 15 asırdır bu sanat devam etmektedir. Buna binlerce hattatımız, hocamız emek vermiştir. Allah hepsinden razı olsun. Sanatkarlarımıza ve hattatlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İstanbul güzelse sanatçılarıyla güzel, İstanbul güzelse kültür adamlarıyla güzel"

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Sayın Davut Gül, "Bizi ev sahipliği yapan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitemizin ve bizi bir araya getiren Albayrak grubuna teşekkür ediyorum. Bizim bir kimliğimiz var. Bu kimliği inşa ederken yüzyılların geçmişi var. Bunlara bakıldığında bizi biz yapan değerlerin içerisinde gerçekten İslami sanatlar içerisinde hattatlarımızın ve hatların çok önemli bir yerinin olduğunu biliyoruz, görüyoruz. O açıdan ben ismi sayılan sanatçılarımız, başta olmak üzere geçmişte bu sanata emek veren bütün sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İnanıyorum ki İstanbul'umuz, Türkiye'miz onlarla daha güzel. İstanbul güzelse sanatçılarıyla güzel, İstanbul güzelse kültür adamlarıyla güzel" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, "Hakikaten bizim geleneksel sanatlarımızın böyle büyük gruplarımız tarafından desteklenmesi çok kıymetli. Bizim hat sanatımızı sahiplenmelerinden dolayı kendilerini tebrik ediyorum " dedi.

Hattat Samin Addah, "Peygamber Efendimizin de Besmele'nin güzel yazılışıyla alakalı Hadis-i Şerif'i vardır. Biz elimizden geldiği kadarıyla bu hadise uyarak besmeleyi güzel bir şekilde yazmaya çalıştık" dedi.

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen açılışın ardından Tophane-i Amire'de sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler, yıl boyunca yurt içi ve yurt dışında sergilenmeye devam edecek. Sergi, 21 Aralık 2023 - 6 Ocak 2024 tarihleri arasında Tophane-i Amire'de sanatseverleri bekliyor olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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