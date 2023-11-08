Rize'de bir çocuk, marketten aldığı cipsi "İsrail malı olduğunu bilmiyordum" diyerek geri getirdi. Güvenlik kamerası, ilginç anları kaydetti.

CİPSİ İADE ETMEK İSTEDİ

Rize merkez Mermerdelen Mahallesi'nde bir süpermarkete gelen küçük çocuk, cips alarak marketten ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen çocuk, cipsin İsrail malı olduğunu ve değiştirmek istediğini söyledi.

"İSRAİL MALI OLDUĞUNU UNUTTUM"

Markete giren çocuk kasiyere, "Kusura bakmayın, İsrail malı olduğunu unuttum da. Değiştirebilir miyim?" dedi. Kasiyer de "Aferin oğlum" diyerek küçük çocuğu tebrik etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlarsa anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa tebrik yorumları yağdı.